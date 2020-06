Kunde spricht Duisburger Dealer während Polizeikontrolle an

Peinlich für einen Kleindealer: Bei einer Kontrolle durch Polizisten in Zivil sprach ihn am 7. Januar im Böninger Park in Hochfeld ein Kunde an. Der Mann drückte dem 42-Jährigen einen Zehn Euro-Schein in die Hand und verlangte „Zeug“. Wenig überraschend hatte die Polizei ab da ein Auge auf den Angeklagten, der jetzt wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz stand.

Dreimal fiel der 42-Jährige anschließend innerhalb von drei Wochen auf. Der legte vor dem Schöffengericht ein rückhaltloses Geständnis ab. „Ich habe Mist gemacht und ich stehe dazu“, verkündete er. Eine Lungenkrankheit habe ihn vor vielen Jahren an Marihuana gebracht. „Ich habe zuerst gehustet wir verrückt, doch nach drei Monaten habe ich plötzlich wieder Luft bekommen, habe endlich wieder richtig schlafen können.“

42-Jähriger medikamentierte sich mit Marihuana selbst

In der Zeit vor seiner Festnahme, habe er auch mit kleineren Mengen Drogen gehandelt, gab der 42-Jährige zu. „Damit habe ich meinen eigenen Konsum decken können und noch ein bisschen für den Lebensunterhalt übrig gehabt“, so der Angeklagte, der zuletzt auf der Straße lebte. „In der Untersuchungshaft habe ich nun gemerkt, dass sich an meiner Gesundheit auch ohne Drogen nichts geändert hat. “

Auf alles, was die Polizei bei ihm sicher gestellt hatte, verzichtete der 42-Jährige. „Ich glaube, ich brauche das Zeug nicht mehr.“ Für eine kleine Menge Amphetamin und eine Flasche Codein hatte er aber noch eine Erklärung: „Das Amphetamin muss mir ein Kumpel, der gerade neben mir saß als die Polizei kam, vor Schreck in meine Box geworfen haben.“ Und das Codein habe er im Park gefunden. „Da spielen doch Kinder. Ich wollte das Zeug in der Apotheke entsorgen. Ich kann damit wegen einer Allergie eh nichts anfangen.“

Schöffengericht gab Angeklagtem Bewährungschance

Angesichts der Gesamtumstände setzte das Gericht eine 14-monatige Haftstrafe auf drei Jahre zur Bewährung aus. Was die Entsorgung des Codein-Saftes anging, konnte der Vorsitzende den Angeklagten beruhigen: „Das macht jetzt der Staat.“