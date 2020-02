Duisburg. Vor Beginn des Duisburger Rosenmontagszugs mussten viele Autos abgeschleppt werden. Die Jecken bringen sich an der Zugstrecke in Stellung.

Nach den Absagen in Hamborn und Serm am Sonntag blickt Duisburg hoffnungsvoll auf den großen Rosenmontagszug in der Innenstadt. Wir begleiten das jecke Treiben mit vielen Fotos in unserem Live-Blog:

Eine erste gute Nachricht gab es für den Neumühler Viertelzug am Montagmorgen. „Der Zug kann stattfinden“, teilte Stadtsprecherin Susanne Stölting mit. Auch für den Rosenmontagszug in der Innenstadt ist die Tendenz laut Stadt und Feuerwehr positiv. Dort sollen dann übrigens auch die Kamelle geworfen werden, die am Sonntag in Hamborn und Serm in den Kartons bleiben mussten.

Duisburg: Michele Di Nisio und Karl-Heinz Sponnier sind mit einem Schrank auf Rädern am Star Foto: Annette Kalscheur

Rund um die Zugstrecke in der City bringen die Jecken sich bereits in Stellung. Michele Di Nisio und Karl-Heinz Sponnier sind mit einem Schrank auf Rädern am Start, oben drauf die Musikbox, an der Seite die Zapfanlage und drinnen Bierfässer, Zutaten für Cocktails, Brötchen und ein Megaphon. „Damit für die Kinder mehr geworfen wird“, sagen sie.

Monique Paduch schleppt und wuchtet kistenweise Süßes auf einen Karnevalswagen. Wohin mit dem Popcorn? Den Kuscheltieren? Und wo sollen die Leute stehen, die das alles wieder runter werfen? Eine Tonne verteilt sich auf die sechs Wagen der KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh. „Die Duisburger können sich freuen!“, sagt Manfred Fellenz, der Leiter des Elferrates.

Duisburg: Abschleppwagen haben nicht mehr viel Zeit

Die Abschlepper haben vor dem Zug viel zu tun. Foto: Annette Kalscheur

Rund um die Zugstrecke ist das Ordnungsamt schon seit dem frühen Morgen im Einsatz: Auf der Memelstraße organisiert das Ordnungsamt letzte Abschleppaktionen. „Haben Sie heute viele Autos abgeschleppt?“ „Sehr viele“, sagt ein Abschlepper. 25€ kostet die Knolle unter dem Scheibenwischer. Da sich schon Karnevalswagen auf der Straße postiert haben, wird es für den Abschleppwagen eng.