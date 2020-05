Lösungsmöglichkeit für Parkplatzsorgen am Ruhrdeich

Seit Jahren ärgern sich die Kleingärtner des KGV Ruhrdeich über die Parkplatzsituation an ihrem Kleinod am Fluss: 55 Gärten gibt es, allerdings nur zwölf Parkplätze für die Mitglieder – wir berichteten. Dass die Stadt die Anzahl der Plätze für angemessen hält und auf die Möglichkeit verweist, etwas weiter weg zu parken, sorgt nun für noch größeren Unmut unter den Gärtnern. Auch die Nachbarn des KGV Berliner Brücke melden sich zu Wort.

Doch es gibt Hoffnung. Udo Nastasio, seit 35 Jahren Mitglied des KGV Ruhrdeich, zeigt sich fassungslos über die Aussagen der Stadt: ,,Einfach weiter weg parken ist nicht so einfach’’, sagt er. ,,Als Gärtner hat man doch immer mal wieder etwas zu tragen. Und mit zwei Säcken frischer Erde oder Utensilien für die Gartenarbeit ist ein weiter Fußweg schwer’’, sagt er.

Ein Grundstück der Duisburger Hafen AG könnte die Probleme lösen

Der Hinweis der Stadt, dass auf einem Parkplatz zwischen dem KGV Ruhrdeich und dem benachbarten KGV Berliner Brücke weitere Stellplätze seien, auf die die Gärtner ausweichen können, sorgte wiederum für Unruhe bei den Mitglieder des KGV Berliner Brücke. Von dort heißt es ganz klar: „Das ist unser Parkplatz.“ Allerdings können sie die Nachbarn gut verstehen. Auch dort sind die Parkplätze knapp, es gibt auch viel mehr Gärtner als Parkplätze. ,,Parkmöglichkeiten in der Nähe gibt es einfach nicht und der neue Radweg an der Ruhr hat die Situation verschlechtert’’, heißt es seitens des Vereins.

Auch die Mitglieder des KGV Berliner Brücke hoffen auf Alternativen. Nastasio hat eine Idee: ,,Es gibt ein großes Grundstück, das beide Vereine und auch Spaziergänger vielleicht nutzen könnten’’, sagt er. Er meint konkret eine etwa 20.000 Quadratmeter große Fläche zwischen dem KGV Ruhrdeich und der Metro.

Duisburger Hafen AG und der aktuelle Pächter wollen mit den Gärtnern an einen Tisch

Tatsächlich scheint die Idee vielversprechend. Eigentümer des Grundstücks ist, wie Recherchen dieser Zeitung ergaben, die Duisburger Hafen AG. Die verpachtet das Grundstück derzeit an ,,einen Großkonzern’’, wie Sprecher Thomas Hüser auf Nachfrage bestätigt. Dieser nutze das Grundstück aber nicht wie geplant und scheint für Gespräche bereit. ,,Wir können uns vorstellen, dass man das Grundstück anders nutzen könnte, etwa für Parkplätze’’, sagt Hüser. Das Immobilienmanagement der Hafen AG wolle sich in nächster Zeit mit dem Pächter sowie den Kleingärtnern an einen Tisch setzen. ,,Vielleicht gibt es eine unkomplizierte Lösung’’, sagt Hüser.