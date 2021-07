Loveparade-Katastrophe in Duisburg: Alle Infos zum Gedenktag

Am Freitag gedenkt die „Nacht der 1000 Lichter“ wieder den Opfern der Loveparade-Katastrophe in Duisburg.

Duisburg. Die Loveparade-Katastrophe in Duisburg jährt sich zum elften Mal. Am Freitag gibt es mit der „Nacht der 1000 Lichter“ wieder eine Gedenkfeier.

Das Unglück bei der Loveparade in Duisburg jährt sich am Samstag, 24. Juli, zum elften Mal. In diesem Jahr soll die Gedenkfeier für Opfer wieder vor größerem Publikum stattfinden. Das teilt die „Stiftung Duisburg 24.7.2010“ mit. Am Vorabend organisiert der Verein „Bürger für Bürger“ wieder die „Nacht der 1000 Lichter“ im Tunnel der Karl-Lehr-Straße. Beginn ist um 18 Uhr, eine Anmeldung ist nach jetzigem Stand nicht erforderlich.

Die Andacht für die Angehörigen folgt am Samstagnachmittag in der Salvatorkirche, anschließend gibt es ein gemeinsames öffentliches Gedenken um 16.45 Uhr am Unglücksort. Der Duisburger Philipp Eisenblätter gestaltet den musikalischen Rahmen, die Ansprache hält der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Jürgen Thiesbonenkamp. Der Fernsehsender „Studio 47“ überträgt die Gedenkveranstaltung zusätzlich per Livestream.

Loveparade-Gedenken in Duisburg: Tunnel an zwei Tagen gesperrt

Die Stadt Duisburg weist darauf hin, dass die Karl-Lehr-Straße im Bereich des Tunnels ab Freitag, 23. Juli, von 16 bis 23 Uhr sowie am Samstag, 24. Juli, von 14 bis 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt ist. Umleitungen über die Düsseldorfer Straße und den Sternbuschweg werden ausgeschildert, Fußgänger und Radfahrer können den Bereich jederzeit passieren.

