Loveparade-Unglück: Gedenken mit „Nacht der tausend Lichter“

Die „Nacht der tausend Lichter“ im Vorjahr: Diesmal wird die Veranstaltung in Gedenken an das Loveparade-Unglück vor zehn Jahren unter Corona-Bedingungen stattfinden.

Duisburg. Gedenken an die Loveparade-Katastrope in Duisburg: „Nacht der tausend Lichter“ findet unter Corona-Bedingungen statt. Tunnel wird gesperrt.

Am Freitag, 24. Juli, jährt sich das Loveparade-Unglück in Duisburg zum zehnten Mal. Aus diesem Anlass veranstaltet der Verein „Bürger für Bürger“ am Vorabend, 23. Juli, die „Nacht der tausend Lichter“. Geplant ist, dass von 15 bis 22 Uhr Tische mit Obst und Getränken aufgestellt werden, Kerzen und Feuerzeuge. Einen Tag später lädt die „Stiftung Loveparade 24.7.2010“ zu einem Gedenken am Mahnmal. Beide Veranstaltungen finden nach Angaben der Stadt unter den Vorgaben der Coronaschutzverordnung statt.

Am Vorabend des Jahrestags wird es außerdem für die Hinterbliebenen eine Andacht in der Salvatorkirche geben. „Danach werden sie gemeinsam zum Tunnel fahren“, sagt Jürgen Widera, Vorsitzender der Stiftung.

Karl-Lehr-Straße wird im Bereich des Tunnels gesperrt

Die Karl-Lehr-Straße wird im Bereich des Tunnels am Donnerstag, 23. Juli, von 16 bis 23 Uhr und Freitag, 24. Juli, von 14 bis 22 Uhr für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungsempfehlungen über die Düsseldorfer Straße und den Sternbuschweg werden ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich jederzeit passieren.

