Maskenpflicht: 11.000 Fahrgäste in Bus und Bahn kontrolliert

Mitarbeiter der DVG haben in dieser Woche fast 11.000 Fahrgäste in Duisburg kontrolliert. Überprüft wurden Tickets und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Duisburg. Die Duisburger Verkehrsbetriebe haben in dieser Woche fast 11.000 Fahrgäste kontrolliert – mehr Schwarzfahrer als Maskenverweigerer.

Genau 10.953 Fahrgäste wurden in dieser Woche in Bus und Bahn in Duisburg kontrolliert. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) schickte dafür ihre Teams an Haltestellen sowie ins ganze Liniennetz.

Überprüft wurden sowohl die Tickets als auch das korrekte Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen als Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Nach Angaben der DVG wurden in den Fahrzeugen 403 Fahrgäste ohne diesen Mundschutz angetroffen. Die meisten hätten ihn nach Aufforderung angezogen. Insgesamt 82 Fahrgäste (0,75 %) verweigerten das und mussten entsprechend die Bahn oder den Bus verlassen.

4,2 Prozent der Fahrgäste waren ohne gültiges Ticket unterwegs

An den Haltestellen sah es etwas anders aus, da hatten 1124 Personen keinen Mund-Nasen-Schutz auf. Hier seien alle einsichtig gewesen und hätten ihn nach Aufforderung korrekt angezogen. Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung gilt seit dem 27. April in ganz NRW, Verstöße können mit 50 Euro Bußgeld geahndet werden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

461 Fahrgäste wurden zudem ohne ein gültiges Ticket erwischt, hier betrug die Beanstandungsquote 4,21 Prozent.