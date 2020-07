Maskenpflicht: DVG schmeißt 46 Fahrgäste aus Bus und Bahn

Die DVG hat auch in dieser Woche in Duisburg die Maskenpflicht im ÖPNV kontrolliert.

Duisburg. Die DVG hat in Duisburg bei 12.558 Fahrgästen im ÖPNV die Maskenpflicht überprüft. 1711 Verstöße stellten die Kontrolleure dabei fest.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat in dieser Woche bei Kontrollen an in Bussen, Bahnen und an Haltestellen 1711 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Die Kontrolleure hatten 12.558 Fahrgäste überprüft.

In Bussen und Bahnen fielen nach Angaben der Verkehrsgesellschaft 526 Menschen auf, die den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht trugen. Die meisten von ihnen hätten sich allerdings einsichtig gezeigt und den Schutz dann korrekt angelegt. 46 Fahrgäste mussten allerdings aus Bus oder Bahn verwiesen werden.

Maskenpflicht in Bus und Bahn: 13 Prozent halten sich nicht dran

An Haltestellen hatten 1185 Personen die Maske nicht korrekt an. Sie reagierten aber alle auf die Aufforderung der Kontrolleure.

Insgesamt hielten sich somit in dieser Woche 13,6 Prozent der Überprüften zunächst nicht an die Maskenpflicht. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 17 Prozent.

Beschwerden zu Beginn der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht im ÖPNV gilt seit dem 27. April. Gerade zu Beginn hatte es von vielen Fahrgästen Beschwerden über Mitfahrer gegeben, die sich nicht an die Vorgabe hielten.