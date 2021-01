Mehrere Brände in Duisburg: Die Polizei sucht Zeugen

Duisburg. In Laar, Hochheide und Alt-Homberg hat es am Wochenende gebrannt. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Gegen 7.20 Uhr brannten am Samstag in Laar zwei Mülltonnen an der Florastraße

und eine Papiertonne an der Kanzlerstraße. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Feuerwehreinsatz in Duisburg: Wertstoffcontainer brannte

Am Abend brannte gegen 20.10 Uhr an der Ottostraße in Hochheide die Abdeckplane eines Motorrades. Die darunter stehende Kawasaki trug einen leichten Schaden am Reifen davon. Der Besitzer hatte den Brand bemerkte und anschließend selbst gelöscht.

Gegen 20.40 Uhr brannte an der Knappenstraße in Alt-Homberg ein Wertstoffcontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0203/2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.