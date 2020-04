Melanie Zink singt für Senioren auf der Feuerwehr-Drehleiter

Duisburg-Rheinhausen. Hoch hinaus hat sich Melanie Zink bei ihrer Corona-Musiktour gewagt. In Rheinhausen sang sie auf der Drehleiter der Feuerwehr für Senioren.

Rote Rosenblätter fliegen durch die Luft. Die Feuerwehr kommt mit der Drehleiter vorbei, aber da sprühen sie schon: die Melodien. Sie brechen sich Bahn und fliegen über den Innenhof. Leute öffnen ihre Balkontüren, um Luft und Liebe hineinzulassen. Was wie eine Szene aus einem Spielfilm klingt, ist Realität. „Hier passiert etwas Besonderes“, sagte eine Zuschauerin am Sonntagnachmittag.

Im Innenhof des Rheinhauser Hewag-Seniorenstifts an der Duisburger Straße parkte unmittelbar vor ihr ein rotes Feuerwehrfahrzeug. Eine Frau stieg in den Rettungskorb am Kopfe der ausgefahrenen Drehleiter. Es war die Friemersheimer Sängerin Melanie Zink. Im Rettungskorb waren verschiedene Dinge platziert: Lautsprecher, Mikrofon, Fächerwedel und Federboa. Zink hatte eine Mission: „Corona für kurze Zeit vergessen machen.“

Eine ungewöhnliche Bühne: Melanie Zink mit fliegender Federboa im Korb der Drehleiter. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Wie könnte das besser klappen, als mit Musik, dachte sich die 43-Jährige. Die Idee zu einer Konzertreihe entstand, als sie an einer Senioreneinrichtung vorbeikam. Sie sah Bilder, auf denen Senioren Cocktails in den Händen hielten. Daneben stand der Schriftzug „Macht euch keine Sorgen!“. Zink war gerührt. Sie entschied sich, Menschen, die momentan keinen Besuch empfangen dürfen, ehrenamtlich eine Freude zu machen.

Lieblingserdbeeren für Rudi

Besuchsverbot – das kennt Maria Dresbach. Ihr 93-jähriger Vater Rudi wohnt im Hewag-Seniorenstift: „Normalerweise besuche ich ihn zwei Mal wöchentlich. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich bringe ihm seine Lieblingserdbeeren zur Rezeption.“ Weil auch Sängerin Zink die Einrichtungen nicht betreten darf, wird sie kreativ. Da finden ihre kleinen Konzerte auch schon mal auf dem Parkplatz statt.Hier gibt es mehr Artikel aus dem Duisburger Westen

„Unser Hof ist allerdings zu klein für eine Bühne“, sagt Hajnalka Klaffke, Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes im Seniorenstift. Schnell fand Zink eine Lösung. Sie hat einen Bekannten bei der Feuerwehr Duisburg. Die Feuerwehr prüfte das Vorhaben und funktionierte die 32 Meter lange Drehleiter zur Bühne um. „28 Bewohner sind auf der Terrasse oder hören aus ihren Zimmern zu“, sagte Klaffke lächelnd. Unter den Zuhörenden war eine 96-Jährige, die Zarah Leander und Marlene Dietrich liebt. Unter den Zuhörern war auch Marias Papas Rudi, für den sie das Konzert mit dem Smartphone filmte.

Am Ende regnete es rote Rosen zu den Klängen von Hildegard Kneef

Zink wurde mit der Drehleiter sechs Meter hochgefahren, so dass alle sie sehen konnten. Dann sang sie deutsche Klassiker wie Zarah Leanders „Kann denn Liebe Sünde sein?“. Und in Kneefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ hieß es passend: „Die Welt soll sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten.“

Zum Finale regnete es tatsächlich rote Rosen. Die Sängerin warf Rosenblätter in die Luft. Damit zauberte sie den Bewohnern ein Lächeln aufs Gesicht und zeigte: Mit Musik und Frohgemut geht’s leichter durch die Krise.

>>> Seniorenheim bittet um Untestützung beim Thema Mundschutz:

Eine Bitte des Seniorenstifts: Wer Mundschutz näht oder Stoffe übrig hat, kann diese im Hewag-Seniorenstift, Duisburger Straße 7-9, 47226 Duisburg, abgeben. Dort werden sie für das Pflegepersonal und die Bewohner dringend gebraucht. Wer für die Bewohner musizieren mag, kann sich melden unter Tel: 02065/25650.

Melanie Zink tourt unter dem Titel „Oldies but Goldies“ ehrenamtlich dorthin, wo Menschen vom Corona-Virus betroffen und isoliert sind. Bei Interesse an einem Auftritt kann man sich bei Zink melden unter Tel.: 0178/8863106 sowie per Mail unter mail@melaniezink.de. Weitere Infos unter www.melaniezink.de.