Mit polnischen Atemschutzmasken auf dem Rheinhauser Markt

Atemschutzmasken sind beim medizinischen Personal und bei Pflegekräften rar. Die Preise schießen in die Höhe. Auf dem Hochemmericher Markt steht am heutigen Ostersamstag zum wiederholten Mal Frank Mecke und verkauft sie für zwei Euro das Stück. In der kommenden Woche geht er mit seinem Sohn auf den Markt in Homberg Hochheide. Das Angebot ist üppig. Mehrere kleine Kartons sind auf einem Tisch aufgereiht, in Plastikcontainern liegen sie dutzendfach und unter dem Tisch lagert in weiteren Kartons wohl noch Nachschub.

Bereits im Januar habe er die Masken in Polen geordert, erzählt der Mann, der sich auf Restposten spezialisiert hat. „Da hatten Sie wohl den richtigen Riecher“, scherzt ein Kunde. Pro Kunde darf er nur drei Masken verkaufen, die er mit Handschuhen in eine dünne Plastiktüte packt und diese zuknotet. Das sei so mit dem Ordnungsamt abgesprochen. Vereine und Organisationen könnten auch größere Mengen abnehmen, müssten das aber quittieren, bzw. nachweisen, für wen sie bestimmt sind.

Demnächst in Homberg auf dem Wochenmarkt

Wie viele er bestellt hat, möchte er zuerst nicht sagen, gibt dann aber 20.000 Stück an, ob die Zahl real oder gegriffen ist, muss offenbleiben. Nachdem ihm klar ist, dass er es mit der Presse zu tun hat, zeigt er sich zunehmend abweisend und ruppig. Er möchte gar nichts sagen, „weil die mich immer durch den Kakao ziehen.“ Dann schimpft er, der Journalist würde den Abstand nicht einhalten und sein Geschäft behindern. Obwohl dieser sofort einen weiteren Schritt nach hinten weicht, hält Mecke nicht inne. Zuvor hatte er noch darauf hingewiesen, dass diese Masken im Gegensatz zu denen aus reiner Baumwolle, die gerade hobbymäßig an unzähligen Nähmaschinen geschneidert werden, beschichtet seien und daher 95 Prozent der Bakterien (laut Packung) absorbierten. Wenn man sie bei 80, 90 Grad in den Backofen lege, könne man diese OP-Masken auch öfter nutzen.

Der Einkaufspreis ist massiv angezogen und wird auch weiter steigen, wenn das Tragen von Masken Pflicht werde. Kostete eine Maske kürzlich noch 40 Cent, so sei sie nun für 1,60 Euro zu haben. Positiv sehen das Angebot nicht alle. „Mit der Not macht man keine Geschäfte", sagt eine Krankenschwester.