Mit Rap-Star Mero: Neues Lied von Duisburger Rapper Ali471

Für den Rapper Ali471 aus Duisburg ist es ein Ritterschlag und der nächste Karriere-Schritt: Gemeinsam mit Rap-Superstar Mero hat der Hamborner den Track "Regen" veröffentlicht.

Nach wenigen Tagen hat das Musikvideo, in dem beide Künstler mit durchsichtigen Schirmen im Regen stehen, fast 700.000 Aufrufe auf der Video-Plattform Youtube. "Das Video haben wir in Amsterdam gedreht", sagt Ali Talha Günes, wie der Rapper aus Hamborn mit bürgerlichem Namen heißt.

Rapper Ali471 veröffentlicht Lied mit Rap-Star Mero

Der Kontakt zu Mero ist über den Duisburger Hip-Hop-Produzenten Juh-Dee entstanden, der schon Lieder für Farid Bang und Apache 207 produziert hat. Auf Anhieb sollen sie sich gut verstanden haben und, wie Ali471 berichtet, ist die Idee zum Lied unfassbar spontan entstanden.

Im Sommer 2019 feierte der Hamborner mit "Hadi Gel Gezelim" (Übersetzt: Komm, wir gehen spazieren) einen Überraschungshit. Seit der Veröffentlichung wurde das Video zum Deutsch-Türkischen-Lied auf Youtube über 72 Millionen Mal aufgerufen.

Liebe zur Heimat: Videodreh in der MSV-Arena

Mit seinem Lied "Goalgetter" erreichte der 24-Jährige im Jahr 2020 erstmals die deutschen Singlecharts (Platz 38). Das Video wurde in der MSV-Arena gedreht und Günes trägt ein Trikot der Zebras.

Aus seiner Liebe zu seiner Heimatstadt macht er keinen Hehl: "Ich bin stolz, Duisburger zu sein", sagte er im Interview. Auch sein Pseudonym soll an Alt-Hamborn, Beeck oder Marxloh erinnern – die Postleitzahlen aller Stadtteile beginnen schließlich mit 471. Am 5. März erscheint nun sein Debütalbum "Ali".

Rap-Star Mero zukünftig bei "The Voice" in der Türkei

Bis an die Chartspitze schaffte es indes Mero 2018 mit seiner Debütsingle "Baller los". Der deutsche Rapper mit türkischen Wurzeln hat mittlerweile 2,5 Millionen Fans auf Instagram und ist Jury-Mitglied bei der Rap-Variante der türkischen Version von "The Voice". Was beide verbindet ist neben der Herkunft ein Faible für pop-orientalische Klänge.