Duisburg. Mit einem Taschenmesser hat ein 47-Jähriger in Duisburg einem 72-Jährigen mehrfach in den Bauch gestochen. Ermittler haben erste Erkenntnisse.

Mit einem Taschenmesser hat ein 47-Jähriger einen 72-Jährigen in Duisburg-Ruhrort lebensgefährlich verletzt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Montagmittag bekanntgab, ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Donnerstag um 13.,45 Uhr in einem Hauseingang an der Bergiusstraße: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Männern zum Streit. Der 47-Jährige zückte dabei ein Taschenmesser, stach dem 72-Jährigen damit mehrfach in den Bauch.

Messer-Attacke in Duisburg: Männer kannten sich offenbar

Zeugen der blutigen Auseinandersetzung alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 47-Jährigen vor dem Haus fest. Ein Notarztwagen brachte den 72-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach einer Notoperation befindet er sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Bei der Kripo und der Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Messer-Attacke. „Die beiden Männer kannten sich nach ersten Erkenntnissen“, berichtet Polizeisprecherin Caroline Dlutko. Und noch eines scheint klar: Zum Tatzeitpunkt stand der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, gegen ihn besteht der Verdacht des versuchten Totschlags.