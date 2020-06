Am Duisburger Wolfssee haben am Sonntagabend Müllbehälter gebrannt. (Archivbild)

Feuer Müllbehälter brennen am Wolfssee – Brandursache noch unklar

Duisburg. An einem Grillplatz am Wolfssee haben am Sonntagabend mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

An einem Grillplatz am Duisburger Wolfssee haben am Sonntagabend mehrere Müllbehälter gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus und konnte die Feuer schnell bekämpfen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. „Diese ist bislang noch ungeklärt“, sagte Polizeisprecherin Stefanie Bersin am Montagmorgen.