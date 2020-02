Musikalische Zeitreise mit GlamBam im Homberger R(h)einblick

Wenn der Nelkensamstagszug sein Ende erreicht hat, wo feiern die Homberger den Straßenkarneval abends weiter? Ein Hot-Spot ist sicherlich das Café R(h)einblick, in der Kultur-Kneipe von Ulli und Martina Kischkat gibt es traditionell ein Konzert am Karnevalssamstag. Dieses Mal spielt die Band Glam Bam, ein Stimmungsgarant für eine Party mit Gästen ab 40, die noch einmal in den Glitter- und Glamourrock der 70er-Jahre – oder ihre Jugend - eintauchen wollen.

Bunte Satinhemden, langhaarige Perücken und weite Schlaghosen tragen die Jungs und das Mädel um den Band-Leader Uwe Plien, der sich selbst Bronco T. Slade nennt. Sie haben sich nicht für die närrischen Tage in Schale geworfen, sie sehen auf der Bühne immer so aus.

Es ist immer gute Stimmung angesagt

Dirk Pilarski hat die Band schon mehrfach live erlebt. „Es ist immer gute Stimmung angesagt, das Gesamtpaket aus Kostümen und Humor stimmt bei Glam Bam einfach“, meint der 58-Jährige, der bei so manchem Song mitsingt.

Bryan Ferrys‘ „Let‘s stick together“ schallt durch den Saal und bringt die 120 Gäste zum Tanzen. „Wir spielen keine Songs wie „Fiesta Mexicana“ oder ‘Mit 66 Jahren’ heute“, heizt Uwe Plien die Stimmung weiter an. Auch nichts von einem „Pferd auf dem Flur“. Stattdessen erklingen akkordlastige harte Riffs wie in dem Slade-Song „Mama, weer all crazee now“ - und einer der drei Gitarristen erinnert mit seinem schwarzen Zylinder auf dem Kopf an das extravagante Outfit der britischen Glitzer-Rocker um den Sänger Noddy Holder. Es geht zurück ins Jahr 1975 mit „I love Rock‘n Roll“, ein Song der im Original von den Arrows stammt, aber erst durch Joan Jett in den 80ern berühmt wurde.„

Die ganze Band bei ihrem „Heimspiel“ im Vierbaumer Schwarzen Adler. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wollt ihr some Sweet?“, ruft Plien, so als ob er nach „MA-O-AM“ fragen würde. Die sechs Musiker spielen „Wig Wam Bam“ und bei „Blockbuster“ gehen die Sirenen. Manch einer fühlt sich an Ilja Richters „Disco“ erinnert, wo die Glitzer-Rocker um Brian Conolly oft auftraten.

GlamBam rockt seit 20 Jahren

Seit 20 Jahren geben die niederrheinischen Musiker diese Glamrock-Konzerte. „Wir schwitzen jedes Mal tierisch in den Kostümen, aber dadurch nehmen wir ab. Mal sehen, vielleicht schaffen wir die 40 Jahre“, hofft Uwe Plien, der im wahren Leben Zeitungsredakteur ist. Ein Jubiläum hat übrigens auch Kneipenwirt Ulli Kischkat zu feiern, denn er betreibt im März das Café am Rhein seit genau 35 Jahren. „Dafür werden wir ab Ende Februar jedes Wochenende mit einem Konzert aufwarten“, kündigt der 58-jährige Inhaber an.

Hier gibt es mehr Artikel aus dem Duisburger WestenAuf der Bühne gehen Glam Bam weiter ihrem lautstarken Hobby nach, mit T.Rex und deren Song „Get it on“. Und am Ende gibt es den von allen erwarteten „Ballroom Blitz“ von Sweet und alle Kehlen singen mit.