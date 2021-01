Nach Einbruch: Marxloher Hochzeitsmodengeschäft vor dem Ruin

Duisburg Aus einem Geschäft in Marxloh wurden über Nacht hunderte Anzüge geklaut. Die Inhaber stehen vor dem Ruin. Dabei hatten sie große Pläne.

Nach dem Einbruch in das Brautmodengeschäft „Meslina“ sind die Sorgenfalten bei den Inhabern groß. Ekrem und Filiz Tarik stehen vor dem finanziellen Ruin - aus ihrer Marxloher Schneiderei wurden Textilien geklaut, deren Verkauf wohl mehr als eine halbe Millionen Euro hätte einbringen können. Wie es weitergeht, wissen die Tariks noch nicht. Vieles hängt davon ab, ob die Versicherung für den Schaden aufkommt.

Ereignet hat sich der Einbruch am 5. Januar zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens. Laut Ekrem Tarik waren es acht bis neun Täter, die insgesamt fast 1300 Anzüge, Braut- und Abendkleider sowie Herrenschuhe erbeuteten. Der finanzielle Schaden betrage mehr als 200.000 Euro - wobei Tarik bei dieser Schätzung nur die Einkaufspreise zugrunde legt. „Alleine durch den Verkauf der Herrenanzüge hätten wir vermutlich zwischen 400.000 und 500.000 Euro einnehmen können“, so Tarik.

Videoaufnahmen zeigen vermutlich Einbruch in die Schneiderei

Videoaufnahmen von Überwachungskameras angrenzender Geschäfte zeigen eine Personengruppe sowie vier Autos. Allerdings seien die Kennzeichen und Gesichter nicht eindeutig zu erkennen, sagt Tarik. Und: „Hundertprozentige Sicherheit, dass es sich dabei um die Täter handelt, haben wir natürlich nicht.“ Es liege jedoch nahe, da auf den Aufnahmen Brautmodensäcke seines Geschäfts zu erkennen seien. Einen Datenträger mit den Kameraaufzeichnungen hat Tarik deshalb der Polizei übergeben.

Dort sind Ermittlungen in vollem Gange. „Derzeit gibt es zu dem Einbruch aber noch nichts zu berichten“, erklärt Polizeisprecher Jonas Tepe. Es seien bereits Zeugen vernommen worden. „Die Polizei Duisburg wird zu gegebener Zeit über etwaige Ermittlungsfortschritte informieren“, so Tepe.

Duisburger Geschäftsinhaber: „Ich bin momentan ratlos“

Die Tariks betreiben das Geschäft seit zehn Jahren. Erst vor anderthalb Jahren haben sie beschlossen, auf der Ladenfläche des bisherigen Brautmodengeschäfts künftig ein Cafè und ein Herrenmodengeschäft zu betreiben. Der Einbruch in die Schneiderei und der Diebstahl der Textilien wiegen deshalb umso schwerer.

Die Umbauarbeiten seien fast abgeschlossen, berichtet Ekrem Tarik. Doch die knapp 1000 Herrenanzüge, die das Sortiment des Herrenausstatter-Geschäfts bilden sollten, fehlen nun: „Ich bin momentan ratlos, da wir den Herrenbereich nach dem Ende des Lockdowns eröffnen wollten.“ Die Anschaffung neuer Anzügen sei quasi unmöglich. „Die Herrenanzüge waren von uns selbst entworfene Unikate. Und wegen des Einbruchs haben wir kein Geld, um neue zu kaufen.“

„Unsicher, ob Versicherung für Schaden aufkommt“

Die finanzielle und unternehmerische Zukunft der Tariks soll sich in wenigen Tagen klären. „Dann kommt jemand von der Versicherung und bespricht mit uns, ob sie für den Schaden aufkommt.“ Sicher ist sich Ekrem Tarik nicht, und daür gibt es Gründe.

Wegen des Umbaus lagerte die Ware in der hauseigenen, räumlich aber abgetrennten Schneiderei an der Hagedornstraße 55. Schon früher sei ein Teil des Sortiments dort aufbewahrt worden, was durch die Fenster für Passanten erkennbar gewesen sei. Ekrem Tarik: „Ob die Versicherung in diesem Fall greift, wissen wir leider noch nicht.“

Verkauf nur in Rumänien oder Bulgarien möglich?

Tarik bezweifelt, dass die Täter ihre Beute zu Geld machen können. „Was die mitgenommen haben, ist eigentlich unverkäuflich.“ Während sich der Modegeschmack der Kunden ändere, fänden zurzeit ohnehin keine Hochzeiten statt. Außerdem bräuchten die Täter Platz, um die vielen Kleider und Anzüge zu lagern. „Dazu kommt, dass ein Käufer die Stücke ziemlich sicher unserem Geschäft zuordnen könnte. Viele davon wurden ja extra für uns angefertigt.“ Dies könnten Käufer an den eingenähten Schildern erkennen – etwa von den Marken „Dormen“, „Legendary“ und „Yesim Yücetürun“.

Die einzige Absatzmöglichkeit sieht Tarik im Ausland: „Ein Verkauf wäre zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien für kleines Geld möglich. Aber in Deutschlands Nachbarländern kauft das keiner.“

>>MARXLOHER LADENBESITZER BIETET BELOHNUNG

Wer Hinweise zu der Tat hat, erreicht die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800. Inhaber Ekrem Tarik (0172 2886370) hat zudem eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Wiedererlangung der Beute führen.