Nachbarschaftsstreit? Dealer-Pärchen in Duisburg überführt

Wegen eines vermeintlichen Nachbarschaftsstreit ist die Polizei an Montagabend nach Hamborn ausgerückt – und hat so ein Dealer-Pärchen überführt.

Beleidigungen, Beschimpfungen und der Verdacht, dass bei dem Streit Waffen im Spiel waren – in dem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Stadtgarten entschieden die Polizisten sich dazu, die Wohnungen der beiden Lager zu durchsuchen.

Duisburg: Polizei findet bei Pärchen in Hamborn Drogen

Ein Pärchen im Alter von 34 und 38 Jahren lehnte das jedoch ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft gingen die Beamten schließlich in die Wohnung und Kellerräume des Paares – und wurden fündig: Sie entdeckten Pillen in verschiedenen Farben, ein Bündel Cannabis, rund 200 Gramm Amphetamine, eine Feinwaage, einen Elektroschocker und einen Baseballschläger.

Die Einsatzkräfte nahmen die Hamborner fest. Der 38-Jährige und seine 34 Jahre alte Freundin werden nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln vorgeführt.