Naturkundliches Museum zeigt Eulenausstellung – nach Corona

Duisburg-Wanheimerort. Noch leben im Duisburger Süden Schleiereulen. Neubaugebiete nehmen den Tieren jedoch ihren Lebensraum. Karl-Heinz Dietz erklärt den Grund.

Karl-Heinz Dietz ist Eulenliebhaber, sein jüngstes Projekt ist eine Eulenausstellung. Auf Besucher müssen die gefiederten Exponate wegen Corona noch warten, doch die Ausstellung ist schon fertig.

Karl-Heinz Dietz zeigt im Museum seine Eulen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Duisburger ist seit über 50 Jahren Eulen-Fan

Die Eulenausstellung liegt Dietz besonders am Herzen. Seit einer Fotoexkursion auf Amrum im Jahr 1966 ließ ihn diese Gattung nicht mehr los, seitdem ist er von Eulen fasziniert. Jetzt werden im Naturkundlichen Museum in einem extra eingerichteten Ausstellungsraum rund 30 verschiedene Eulen-Exemplare präsentiert, vom großen und fast schon furchteinflößenden Uhu über diverse Käuze bis hin zu Schnee- und Schleiereulen.

Ehefrau Ute hat die Wände bemalt. „Passend zu den Exponaten werden jeweils die Lebensräume der einzelnen Arten dargestellt“, erläutert Ehemann Karl-Heinz. Der Vogelfreund kümmert sich nicht nur um die ausgestopften Exemplare. Mit seinen Mitstreitern engagiert er sich für die Eulenvorkommen im Duisburger Süden, speziell um die Gattung der Schleiereulen. Die gehört zwar weltweit nicht zu den bedrohten Arten, aus ehemals angestammten Siedlungsgebieten ziehen sie sich aber immer mehr zurück.

Durch Baumaßnahmen wird in die Lebensräume der Schleiereulen eingegriffen

Das ist auch im Duisburger Süden so, wie Dietz erläutert: „Durch Baumaßnahmen wird in die Lebensräume der Schleiereule eingegriffen, die Eulen werden so vertrieben.“ Er erklärt: „Die Schleiereule nistet in der Regel in alten Gemäuern, Scheunen und in Kirchtürmen, ernähren sich hauptsächlich von kleineren Säugetieren wie Feldmäusen.“ Da, wo die Hof-Besitzer es erlaubten, wurden vor etlichen Jahren Nisthilfen installiert. So konnten Schleiereulen-Vorkommen in den ländlichen Gebieten des Duisburger Südens gesichert werden.

„Leider haben dann immer wieder Abrisse zugunsten von Neubaumaßnahmen dazu geführt, dass es zu Abwanderungen der Schleiereulen kam, die sich dann woanders einen ungestörteren Brutplatz suchten“, bedauert der Buchholzer.

Eine Schleiereule im Naturkundemuseum Wanheimerort. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Das Nahrungsangebot spielt bei der Brutplatzwahl eine entscheidende Rolle. Nahrung finden die Eulen oftmals auf Feldern, Feldmäuse und andere kleinere Säugetiere erbeuten sie bevorzugt. Dieser Tisch, der früher üppig gedeckt war, ist auch durch die moderne Ackerbewirtschaftung weitgehend weggefallen.

Kürzlich identifizierte der leidenschaftliche Naturfreund Schleiereulen in Rahm in Höhe der Fichtenstraße identifiziert. Er vermutet, dass die nahe Pferdekoppel des Ventenhofs in Nähe des geplanten Neubaugebiets Rahmerbuschfeld Mäuse anlockt: „Die mögen die Pferdeäpfel.“

Seit 2013 ist der engagierte Naturfreund und Vogelexperte Vorsitzender der Duisburger Ortsgruppe der Naturfreunde, die in Wanheimerort beheimatet ist und im Naturfreundehaus das Naturkundliche Museum betreibt. Um das Museum kümmert sich der 78-Jährige mit viel Herzblut. In den Ausstellungsräumen sind eine große Schmetterlings- und Insektensammlung, zahlreiche Exponate präparierter heimischer Vögel sowie Mineralien und Fossilien zu bewundern. Besonders stolz ist der Naturschützer auf das Skelett einer 30 Millionen Jahre alten Seekuh, das beim Bau der Autobahn in den 1930er-Jahren entdeckt wurde.

>> DAS NATURFREUNDEHAUS