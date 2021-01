Tierpark am Kaiserberg

Tierpark am Kaiserberg Neue Bewohnerin: Im Zoo Duisburg lebt jetzt Wombat-Dame Hope

Duisburg. Der Zoo Duisburg freut sich über einen Neuankömmling aus England: Wombat Hope lebt seit Dezember am Kaiserberg und soll für Nachwuchs sorgen.

Der Zoo Duisburg freut sich über einen Neuankömmling aus England: Wombat Hope lebt seit Dezember am Kaiserberg und soll das Herz von Artgenosse Apari erobern. Der Tierpark hofft mit dem Zuzug des Weibchens auf Nachwuchs bei den nur selten gehaltenen australischen Nacktnasenwombats.



Für Apari, der eine bewegende Geschichte hinter sich hat, eine ganz neue Situation: Von seiner Mutter verstoßen, wurde der kleine Wombat liebevoll von seinen Pflegern aufgezogen. Hope soll nun Schwung in Aparis Liebesleben bringen. Die gerade einmal einjährige Wombat-Dame lebt seit einigen Wochen in Duisburg. „Sie ist einfach unglaublich niedlich“, sagt Revierleiter Mario Chindemi.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zoo Duisburg: Nacktnasenwombats sind Einzelgänger

Anfangs noch etwas zurückhaltend, taute der Neuankömmling immer weiter auf. „Immer wieder haben wir uns zu ihr ins Gehege gesetzt, viel Zeit im Stall verbracht und Kontakt aufgenommen. So bauen wir nachhaltig Vertrauen auf“, verdeutlicht der Tierpfleger, der auch die ersten Ausflüge von Hope auf die Außenanlage begleitete. Mit rund 17 Kilogramm ist das kleine Wombat-Weibchen noch ein Leichtgewicht. Zum Vergleich: Apari bringt bereits rund 30 Kilogramm auf die Waage. Ausgewachsen können die Beuteltiere etwa 40 Kilogramm schwer werden.



Ihren neuen Partner wird Hope vorerst noch nicht kennenlernen. Sie soll sich in Ruhe eingewöhnen. „Wenn sie später einmal in die Hitze kommt, schauen wir einfach, wie das erste Rendezvous verläuft“, erzählt Chindemi. Wombats sind Einzelgänger, die sich nur zur Paarung über den Weg laufen.

Einziges junges Pärchen dieser Art in Europa

Australische Nacktnasenwombats werden innerhalb Europas derzeit nur im englischen Zoo von Hamerton und in Duisburg gehalten. Hopes Name steht somit auch ein Stück weit für Hoffnung, dass es zwischen ihr und Apari funkt. Denn sie sind derzeit das einzige junge Pärchen dieser Tierart in Europa.

[Weitere Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier.]