Neuer Termin für die Duisburger Tanztage steht bereits fest

Duisburg. Die 32. Tanztage gehen in Duisburg von März bis April 2022 über die Bühne. Das größte Festival seiner Art in Deutschland fällt dieses Jahr aus.

Die Tanztage Duisburg, sollen 2022 nachgeholt werden. Das größte Festival für Tanz-Amateure in Deutschland ist für den 11. März bis 3. April fest terminiert. Auch ein Plakatmotiv gibt es bereits.

„Wir schauen nach vorne und möchten mit der frühen Bekanntgabe des Motivs ein positives Zeichen setzen für die Kultur sowie alle Tänzerinnen und Tänzer“, so Karoline Hoell, Leiterin der Kulturbetriebe. Jeweils über 5000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben in den letzten Jahren am Festival teilgenommen, das allen Altersklassen eine Bühne bietet. Fast jede tänzerische Form ist in Duisburg vertreten - von Hip-Hop über Show und Modern Dance bis hin zu klassischem Ballett.

Die Online-Anmeldung für die Tanztage 2022 startet voraussichtlich am 22. November. Weitere Informationen sind online auf der Webseite des Festivals www.tanztage-duisburg.de zu finden.

[Weitere Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier.]