Bei Yaser Abdulkarim in seinem Laden "Karim Nüsse" in Duisburg dreht sich alles um die Schalenfrucht.

Handel Neueröffnung in Duisburg: Erster Nussladen bereichert City

In Duisburg hat ein neuer Laden eröffnet. Bei "Karim Nüsse" dreht sich alles um Schalenfrüchte wie Pistazien, Cashewkerne und Mandeln.

Die Innenstadt in Duisburg hat ein neu eröffnetes Geschäft: Bei "Karim Nüsse" dreht sich am Sonnenwall zukünftig alles um Haselnüsse, Cashewkerne und Mandeln.

"Wir sind die ersten in Duisburg", sagt Inhaber Yaser Abdulkarim über sein Konzept. Der gebürtige Syrer lebt in Essen, hat sich den Standort Duisburg aufgrund der Konkurrenzsituation bewusst ausgesucht. Ende Dezember hat der 42-Jährige seinen Handel in der Altstadt eröffnet. Aufgrund des Lockdowns kein idealer Zeitpunkt für eine Neueröffnung. "Noch ist es ruhig", sagt er und hofft auf baldige Öffnung der umliegenden Geschäfte.

Nusshandel in Duisburg: Schalenfrüchte werden nach Gramm bezahlt

In großen Schalen liegen im Lokal Walnüsse, Pistazien und Co. in einer raumfüllenden Theke, aus der sich der Kunde seine Lieblingsnuss aussuchen kann. Die Schalenfrüchte werden anschließend gewogen und nach Gramm bezahlt. Auch unterschiedliche Nussmischungen werden angeboten. Im Laden gibt es auch Schokolade und Nougat, etwa mit Blumenblüten oder Nüssen, ebenso steht für arabischen Kaffee eine Pulvermaschine bereit.

Schon in Syrien hat der studierte Betriebswirt einen Nusshandel geführt. "Es ist ein bisschen eine Erinnerung an die Heimat", sagt er. In der arabischen Welt habe der Handel mit Nüssen große Tradition. "Ohne Nüsse können wir nicht leben", sagt er und lacht. Zu jedem Familienfest werden Mischungen auf den Tisch gestellt und es wird gemeinsam genascht.

Fünf Kilogramm Nüsse pro Jahr: Deutsche lieben die Erdnüsse

Dabei muss der Blick gar nicht in die Ferne gehen: Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) ist der Verbrauch von Nüssen in Deutschland in sieben Jahren von 343.000 auf 415.000 Tonnen im Wirtschaftsjahr 2018/19 gestiegen. Pro Person entspricht das rund fünf Kilogramm im Jahr. Beliebt unter den Schalenfrüchten sind Erdnüsse (1,3 Kilogramm pro Person), Mandeln (800 Gramm) und Haselnüsse (700 Gramm). Besonders wertvoll sind die ungesättigten Fettsäuren. Nachteil: Nüsse haben viele Kalorien.

Bei Abdulkarim sind es oft Pistazien, Cashewkerne und Mandeln, die von der Waage in die Papiertüte wandern. Alle Schalenfrüchte werden aus verschiedenen Anbaugebieten in der Welt importiert, so etwa aus der Türkei, Indonesien oder Indien. Neben dem Nussangebot verkauft der 42-Jährige auch Trockenfrüchte.

Wie Trockenfrüchte gelagert werden

Egal ob Mango, Pfirsich oder Birne – die getrockneten und farbenfrohen Früchte sollen in einer dunklen, verschließbaren Dose gelagert werden. So sollen die Früchte über Wochen haltbar sein. Bei der Herstellung wird ihnen viel Wasser entzogen. Übrig bleibt der Zucker aus der Frucht, der konservierend wirkt. Die süßen Leckereien werden gerne als Ergänzung im Joghurt oder Müsli genutzt.

