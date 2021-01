Neues Hallenbad in Duisburg soll Schwimmen attraktiv machen

Bahnen ziehen für Sportler, Schwimmen lernen in Verein und Schule, ins Wasser springen für Hobbyschwimmer: Das neue Hallenbad in Duisburg-Großenbaum soll für alle etwas bieten.

Duisburg Nach dem XXL-Aus wollen die Parteien beim neuen Hallenbad in Duisburg-Großenbaum genau hinsehen. Forderungen nach Freibadbereich und Parkplätzen.

Die Pläne für das XXL sind gescheitert, ein soll der Duisburger Süden trotzdem bekommen: in Großenbaum. Welche Vorstellungen die Fraktionen in der Bezirksvertretung Süd für dieses neue Bad haben, erklären ihre Vorsitzenden im dritten Teil unserer Umfrage, mit der wir auf das Jahr 2021 blicken.

Beate Lieske, SPD:

Beim Bau des neuen Bades in Großenbaum werden wir darum bitten, von Beginn der Planungen an mit eingebunden zu werden. Hier wäre eine Arbeitsgruppe bestehend aus Bezirks- und Ratsvertretern verschiedener Parteien und der Fachverwaltung vorstellbar. Wichtig bei der Badgestaltung ist für die SPD-Fraktion, dass das Bad auch etwas für die Jungen und die Alten bietet, dass genügend Parkraum für die Besucher vorhanden ist, und dass man sich Gedanken über eine Außenanlage wie eine Liegewiese, die mit dem Bad verbunden ist, macht.

Daniel Kegler, CDU:

Verwaltung und DuisburgSport müssen kurzfristig den Bau eines Hallenbades in Großenbaum realisieren. Unsere Fraktion wird keine weiteren Verzögerungen des wichtigen Neubaus akzeptieren. Es geht um dringend notwendigen Schwimmunterricht der Schulen, aber auch um den Vereinssport im Duisburger Süden. Aus Sicht der CDU-Bezirksfraktion darf es keine Abstriche bei der Ausstattung und der Größe dieses Hallenbades im Duisburger Süden geben. Die von der Stadt versprochene Gleichbehandlung der Bezirksbäder in Duisburg muss umgesetzt werden.

Michael Kleine-Möllhoff, Grüne:

Die freie Nutzung durch die Bürger inklusive eines Freibadbereiches sind so weit wie möglich zu gewährleisten und zu schaffen.

Fraktion aus Manfred Helten (parteilos) und Albin Schreiner (FDP):

In den letzten Jahren war deutlich zu erkennen, dass der Bau des XXL-Bades immer unwahrscheinlicher wurde. Wir sind somit in den letzten Jahren dazu übergegangen, einen Plan B mitzugestalten. Dabei hatten wir für das freie Schwimmen, den Schulsport (Gesamtschule Duisburg-Süd) und den Vereinssport (GSG Duisburg) eine Gesamtlösung im Fokus.

Die nun von DuisburgSport in der Planung befindliche Verwaltungslösung des neuen und modernen Hallenbades mit Außenanlagen auf der Großenbaumer Allee findet somit unsere Zustimmung. Die GSG Duisburg könnte an einem überregionalen Förderprogramm partizipieren und endlich den langersehnten Kunstrasenplatz erhalten. In Abhängigkeit von dieser Entscheidung in Düsseldorf könnte auch die Gesamtschule Duisburg-Süd in die Nutznießung von Außenanlagen kommen. Diese könnten dann auf der Sportanlage der GSG Duisburg errichtet werden, ohne den Fußballbetrieb einzuschränken.