Neun Bußgelder wegen Maskenverstößen im Duisburger ÖPNV

Duisburg. Das Duisburger Ordnungsamt hat bei Maskenkontrollen mit der DVG in der vergangenen Woche neun Bußgelder von jeweils 150 Euro verhängt.

Das Ordnungsamt hat bei täglichen Maskenkontrollen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft () neun in der vergangenen Woche verhängt. Wer vom städtischen Außendienst in und Bahnen sowie an Haltestellen ohne oder mit nicht korrekt angelegtem Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss 150 Euro zahlen. Insgesamt wurden 18.354 Fahrgäste überprüft.



Die DVG-Mitarbeiter kontrollieren das Tragen von Masken auch unabhängig vom Ordnungsamt. Sie können dann zwar keine Bußgelder, aber Verweise aussprechen. Dies war nach Angaben des Verkehrsunternehmens bei 351 ertappten Maskensündern in Bussen und Bahnen nur in einem Fall nötig. An den Haltestellen hatten demnach 317 Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Alle haben dies laut DVG nach Aufforderung aber getan.

DVG erwischt in Duisburg 283 Fahrgäste ohne gültiges Ticket

Darüber hinaus hat die DVG 283 Passagiere ohne gültiges Ticket angetroffen. Schon beim ersten Wiederholungsfall werde Strafanzeige gestellt - unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.