Neuzugänge im Zoo Duisburg: Zwei kichernde Schleichkatzen

Duisburg. Zwei Schleichkatzen leben seit einigen Tagen im Raubtierhaus des Zoos. Die Java-Binturongs versprühen einen Duft, der nach Popcorn riecht.

Im Raubtierhaus des Zoo Duisburg leben seit einigen Tagen zwei Java-Binturongs, die der Familie der Schleichkatzen angehören. Die skurril aussehenden Tiere kommen aus dem englischen Zoo Hamerton, aus der Nähe von Cambridge. Java-Binturongs gibt es in Deutschland in keinem anderen Zoo, europaweit werden sie nur an zwei weiteren Orten gehalten, wie der Zoo Duisburg mitteilt.

Heimisch sind Java-Binturongs in den Regenwäldern Indonesiens. Der Zoo Duisburg beschreibt die bis zu 20 Kilogramm schweren Tiere so: „Ein Gesicht wie eine Katze, ein Schwanz wie ein Affe und ein Körper wie ein kleiner Bär.“

Java-Binturongs verschlafen die meiste Zeit des Tages. Sie leben in Bäumen. Mit ihren scharfen Krallen und dem Greifschwanz können sie gut klettern. Obst steht ganz oben auf ihrem Speiseplan, besonders Feigen.

Zoo Duisburg: Neue Schleichkatzen kichern, wenn sie fröhlich sind

Um ihr Revier zu markieren, versprühen die Tiere einen Duft, der nach gebuttertem Popcorn rieche. Wenn sie schlechte Laune haben, erzeugen sie ein hohes Jammern oder ein heftiges Knurren. Sind sie fröhlich, kichern sie.

Die Tiere gelten als gefährdet: Sie werden für den Heimtierhandel gefangen, ihr Fleisch wird in Indonesien als Delikatesse angeboten, und Bestandteile ihres Körpers werden in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Menschen engen den ursprünglicher Lebensraum der Tiere im weiter ein.