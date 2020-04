Corona: Clowns erfreuen Duisburger Altenheime mit Drehorgel

Duisburg-Walsum. Zwei Clowns ziehen mit der Drehorgel zu Seniorenheimen. Ein Auftritt in Duisburg endete mit der Polizei. Sie bekam eine Corona-Party gemeldet.

Ihre Clownschuhe haben Olaf und Carmen Gutsche in der Corona-Krise gezwungenermaßen zunächst an den Nagel gehängt. Das Ehepaar aus Oberhausen, im Ruhrgebiet besser als Zauberclowns Oli und Felinchen bekannt, wird durch das Virus derzeit nicht mehr für spaßige Auftritte gebucht. Ungeschminkt, aber nicht minder fröhlich, besuchen die beiden daher jetzt ehrenamtlich mit einer Drehorgel Senioren- und Pflegeheime im Ruhrgebiet. Der jüngste Auftritt in Walsum hätte das gesamte Projekt allerdings beinahe beerdigt, denn die Polizei beendete ihn als mutmaßliche Corona-Party.

„Wir wollen den Senioren ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Olaf Gutsche. Denn alte Menschen hätten es jetzt besonders schwer, weil sie ihre Familien nicht sehen dürfen. Das habe auch in Walsum hervorragend geklappt. Im Heimgarten hat er sein Instrument aufgestellt, und Bewohner kamen dorthin, um die Drehorgel zu sehen. „Wir haben den Abstand eingehalten und auf den Mundschutz geachtet“, betont der Entertainer. Zudem war die Aktion mit der Heimleitung abgesprochen.

Wenn Gutsche bekannte Lieder wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Atemlos“ oder „Schützenliesel“ schmettert, werde immer mitgeklatscht, mitgesungen und geschunkelt. „Man muss selbst erleben, wie schön das ist“, sagt der Musiker über seine Heimaktionen. In Walsum seien sogar ältere Damen im Rollstuhl aufgestanden „und wackelten froh mit dem Popo“.

Polizei beendet den Auftritt wegen mutmaßlicher Corona-Party

Plötzlich unterbrach die Polizei jedoch den Auftritt, später kam das Ordnungsamt dazu. Ein Nachbar hatte die Behörden wegen einer Corona-Party verständigt. „Das war ein Schlag in die Fresse“, so der Entertainer, der nur ungern an den Polizeieinsatz zurückdenkt und bedauert, dass er seine Show abrupt abbrechen musste.

Nach diesem Schrecken dachten Carmen Gutsche und er zunächst ans Aufhören, obwohl sie in anderen Ruhrgebietsstädten ausschließlich gute Erfahrungen mit ihrer Ehrenamtsaktion gemacht haben. Doch die Drehorgel wird jetzt nach einem Gespräch mit der Stadt Duisburg doch weiterspielen und Senioren erfreuen. „Alles hat sich zum Guten gewendet, wir dürfen weiterorgeln“, freut sich Olaf Gutsche. Sowohl er als auch das Walsumer Heim haben demnach bei der Aktion alles richtig gemacht. Zwar sei weiterhin in Duisburger Alten- und Pflegeheimen kein regulärer Besuch gestattet, so der Musiker, aber das Ordnungsamt habe seine Auftritte nun als „soziale, ethische Veranstaltungen“ eingestuft und damit genehmigt.

Weitere Termine in Duisburg sind bereits ausgemacht

Die Gutsches werden also auch künftig ehrenamtlich mit der Drehorgel Senioren in der Corona-Krise bespaßen, indem sie vor den Heimen oder in deren Gärten den derzeit sehr tristen Alltag mit fröhlichen Liedern versüßen. Die nächsten Termine in Obermarxloh und Duissern sind bereits ausgemacht.

Wer Olaf und Carmen Gutsche alias die Zauberclowns Oli und Felinchen auch an seinem Senioren- oder Pflegeheim für die Bewohner musizieren lassen möchte, kann sich unter melden oder eine E-Mail schreiben: olaf@magicolaf.de