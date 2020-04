Corona: Diese Geschäfte liefern im Duisburger Norden aus

Geschäfte im Duisburger Norden reagieren mit einer Ausweitung ihrer Angebote auf die Coronakrise, obwohl ihre Ladenlokale teilweise geschlossen sind. Wir haben einige Einzelhändler in den Bezirken Hamborn, Walsum und Meiderich/Beeck zusammengetragen, die nun liefern und weiter für ihre Kunden da sind. Das Angebot reicht von Musikinstrumenten über Mode bis hin zu Fototechnik und Fahrrädern. Da nicht alle Geschäfte erreicht werden konnten, versteht sich die Auflistung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Musikbedarf und Instrumente gibt es weiterhin beim G&G Musicshop am August-Bebel-Platz 7 in Marxloh. Das Geschäft liefert im Duisburger Raum persönlich und kostenfrei aus; falls die Artikel vorrätig sind, sogar noch am selben Tag. Nach Absprache können Bestellungen auch kontaktlos am Laden abgeholt werden. Ein Versand ist ebenfalls möglich. Musikinstrumente können zu Reparaturzwecken nach Absprache immer noch am Laden abgegeben werden. Die Bestellung und Beratung erfolgt per Telefon und Mail.

Duisburger Geschäft repariert weiterhin Elektrogeräte

Das Elektrogeschäft Schulte-Bahrenberg, Duisburger Straße 199 in Hamborn, repariert nach Absprache auch jetzt noch Elektrogeräte. Die Beratung und der Verkauf von Geräten und Zubehör erfolgt derzeit aber nur telefonisch und per Mail. Auf der Internetseite gibt es aktuelle Informationen und Angebote. Bestellungen liefert das Geschäft persönlich aus, wobei auch ein Versand von Kleingeräten möglich ist. Bestellte Produkte können unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auch am Geschäft abgeholt werden.

Trotz der vorübergehenden Schließung ihres Geschäfts versorgt die Hamborner Buchhandlung Lesezeichen, Emscherstraße 213, ihre Kunden weiterhin mit Lesestoff. Bestellungen können telefonisch oder per Mail aufgegeben werden. Die persönliche und kostenlose Auslieferung im Duisburger Norden dauert etwa ein bis zwei Tage und erfolgt nach Absprache auch in andere Stadtteile. Ein Versand ist ebenfalls möglich. Nach Absprache können Bestellungen auch am Laden abgeholt werden.

Kleidung aus Neumühler Modegeschäft bestellen

In Neumühl bietet das Modegeschäft Parmar Collection, Holtener Straße 196, eine persönliche und kostenlose Auslieferung an, die etwa ein bis zwei Tage dauert. Kunden können sich per Telefon, Facebook und Instagram informieren und bestellen. Eine Abholung am Geschäft ist nach Absprache ebenso möglich, wie ein Versand der Ware nach Vorauszahlung.

Produkte rund ums Thema Elektronik, Fotographie und Telekommunikation können bei Photo Porst an der Von-der-Mark-Straße 57 bestellt und abgeholt werden. Das Meidericher Geschäft ist zwar geschlossen; Bestellungen per Telefon, Mail oder über den Onlineshop, werden jedoch weiterhin entgegengenommen und, falls vorrätig, noch am selben Tag kostenfrei ausgeliefert. Ein Versand wird ebenfalls angeboten. Nach Absprache ist auch eine Abholung am Laden möglich. Zusätzlich bietet das Geschäft, ebenfalls nach Absprache, Hilfe bei der Aufladung von Mobiltelefonen an.

Blumen werden in Vierlinden und Umgebung ausgeliefert

Das Team von 2 Rad Börgartz in Duisburg repariert weiterhin Fahrräder und Motorroller. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Bei 2 Rad Börgartz an der Kaiser-Wilhelm-Straße 280-282 können Fahrräder und Motorroller weiterhin zur Reparatur abgegeben werden. Bestellungen und Beratungen sind dagegen nur telefonisch sowie per Mail möglich. Je nach Vorrat wird – gegen eine kleine Aufwandsentschädigung – noch am selben Tag ausgeliefert. Nach Absprache können Kunden bestellte Artikel auch am Laden abholen.

Ebenfalls nach Absprache liefert das Marxloher Satellitengeschäft Erdogan Topal, Weseler Straße 89, noch am selben Tag persönlich und kostenfrei im Duisburger Norden aus. Per Telefon werden Kunden beraten und können Bestellungen aufgeben. Das Geschäft ist tagsüber unter der Telefonnummer 0203 / 40 18 57 erreichbar.

In Vierlinden hat Floristik Dath, Hermannstraße 5, ihr Angebot ausgeweitet. Da sich die Öffnungszeiten vorübergehend auf den Vormittag begrenzen, werden Blumen im näheren Umkreis persönlich und kostenfrei ausgeliefert. Diese können nach Absprache auch nachmittags am Laden abgeholt werden. Per Telefon und Mail nimmt Inhaberin Heide Dath Bestellungen entgegen und berät die Kunden.