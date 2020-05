Corona in Duisburg: Shitstorm gegen Apotheke wirkt nach

Als Reaktion auf den Sonderverkauf großer Mengen Desinfektionsmittel erntete die MZD Apotheke am Hamborner Altmarkt einen Shitstorm bei Facebook. Ein Duisburger, der den Verkauf in einem Video festhielt und dieses später verbreitete, warf dem Geschäft Profitgier vor. Inhaber Andreas Rieß sah dadurch die Zukunft seines Geschäfts bedroht. Während der digitale Wirbel durch das Video immer noch nachwirkt, äußert sich jetzt auch dessen Urheber.

„Ich möchte nicht, dass man Senioren ihre kleinen Renten aus der Tasche zieht“, begründet der Hamborner Sascha Völkner sein Protestvideo und dessen Veröffentlichung. Zwar räumt er ein, dass 25 Euro für ein Liter Desinfektionsmittel kein Wucher sei und dass manch andere Apotheke auf einen ganzen Liter hochgerechnet durchaus bis zu 40 Euro verlange. Dennoch wirft der 44-Jährige der MZD Apotheke vor, Reibach zulasten alter Menschen zu machen.

Duisburger Gesundheitsamt bestätigt: „Literpreis war angemessen“

„Einen so großen Tank aufzustellen, erweckt doch den Eindruck, dass dieses Desinfektionsmittel in der Krise lebensnotwendig ist. Das ist doch Angstmacherei“, kritisiert Völkner, der in der Logistikbranche arbeitet, und ergänzt: „Händewaschen mit Seife reicht doch, man muss nicht teures Desinfektionsmittel benutzen.“ Daher nehme er der Apotheke, deren Kunde er bis dahin war, den Sonderverkauf besonders übel und sieht sich weiterhin im Recht, die Aktion sabotiert zu haben.

Dagegen bestätigt die Stadt Duisburg, dass es sich bei der Verkaufsaktion nicht um Wucher gehandelt habe. „Der Literpreis war nach Auffassung des Gesundheitsamtes marktüblich beziehungsweise angemessen“, sagt ein Stadtsprecher und verweist auf das Produktdatenblatt, wonach ein zugelassener Hygieneschaum mit virentötender Wirkung angeboten wurde. Der Meinung des Gesundheitsamts teilen inzwischen auch viele Apothekenkunden, berichtet Inhaber Andreas Rieß. „Das war sogar ein sehr guter Preis“, betont er, zumal das Mittel, das vornehmlich in der Luftfahrt eingesetzt wird, keinen Alkohol beinhalte.

Der Lieferengpass für Desinfektionsmittel ist einstweilen vorbei und die Nachfrage bleibt ungebrochen. Daher hat Rieß seine Regale wieder aufgefüllt, allerdings mit einem ethanolhaltigem Produkt. Das bietet er für rund 20 Euro pro Liter an. „Das Feedback ist überwiegend positiv und die Leute freuen sich, dass wir wieder Desinfektionsmittel verkaufen“, sagt Rieß.

„Anstrengend, stressig und emotional“ – der Shitstorm ging dem Apotheker nah

Vorbei sind die Tage, in denen er und seine Mitarbeiter wegen des Handyvideos beschimpft und beleidigt wurden. „Das war anstrengend, stressig und emotional“, erinnert er sich. Während er darüber redet, merkt man ihm noch immer an, dass ihm das sehr nah ging. Natürlich ist er froh, dass der Shitstorm durch das Video, das auf Facebook bereits 775 Mal geteilt wurde, sich nicht so schädlich auf sein Geschäft auswirkte wie ursprünglich befürchtet. „Wir haben durch die Coronakrise einen Umsatzrückgang von 25 Prozent – wie alle Apotheken“, so Andreas Rieß, aber derzeit sieht er den Fortbestand der MZD Apotheke nicht akut gefährdet und wird mit seinen Mitarbeitern weiterhin öffnen.

Konsequenzen zieht der Apothekeninhaber aber aus den äußerst schlechten Erfahrungen durch den Shitstorm: „So eine Aktion mit Straßenverkauf werde ich nicht mehr machen.“