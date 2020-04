Corona: Mosaik-Künstler unterstützen den Duisburger Zoo

Der April sollte eigentlich ein ganz besonderer Monat für das Künstler-Ehepaar Ulrich Schmöckel-Spano und Christel Spano werden. Die beiden wollten ihre Mosaikwerkstatt Mira-Mosaico in Hamborn eröffnen – mit einer großen Fete. Das Coronavirus machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die beiden sind allerdings kreativ genug, um trotzdem mit ihrem Herzensprojekt zu starten. Und dabei sammeln sie sogar Geld für den guten Zweck.

In der Mosaikwerkstatt wollen die beiden zukünftig Kurse zur Kunst mit den feinen Steinchen anbieten. Ulrich Schmöckel-Spano hat sich vor einiger Zeit zum zertifizierten Mosaizist ausbilden lassen und sich damit selbstständig gemacht. Christel arbeitet als Therapeutin für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche. ,,In der Rente steige ich dann ganz bei meinem Mann ein’’, sagt sie. Der gibt seit einiger Zeit Kurse an Schulen und anderen Einrichtungen. Das Coronavirus macht das allerdings aktuell unmöglich. ,,Wir kamen deshalb auf die Idee, Interessierten die Materialien zur Verfügung zu stellen, damit sie zu Hause kreativ werden können’’, erklärt Christel Spano.

Duisburger können sich Mosaik-Tüten abholen

Die Mosaik-Künstler Ulrich Schmöckel-Spano und Christel Spano sind auch in der Corona-Krise kreativ. Foto: Spano

Deswegen haben sie jede Menge Tüten für ein DIN-A4 großes Mosaikbild gepackt. Sie stehen zur Abholung bei den Künstlern im Treppenhaus bereit. Der Inhalt: Glas und Keramiknuggets, kleine Natursteine, Dekosand und Fliesenkleber, eine DIN-A4 Unterlage und natürlich eine detaillierte Anleitung für kreatives Mosaizieren. Schon in den ersten Tagen, in der Woche vor Ostern, seien viele der Tüten abgeholt worden, berichtet das Ehepaar.

Verdienen wollen die beiden nicht daran. Die „Mosaik-Tüte“ kostet acht Euro. Fünf davon gehen für das Material drauf, und drei Euro erhält der Duisburger Zoo, der im Moment keine Besucher empfangen kann. ,,Wer mehr als acht Euro geben möchte, kann das gerne tun. Wir spenden das dann auch noch’’, verspricht Christel Spano. Zwischenstand nach einer Woche: ,,Bis jetzt sind 40 Tüten verkauft’’, freut sie sich. ,,Die Spenden belaufen sich derzeit auf 150 Euro.’’ Noch immer hat jeder die Möglichkeit, die Tütchen abzuholen.

Künstler planen bereits eine Mosaik-Ausstellung

Für die Motivwahl gibt es einen klaren Auftrag: Gestalte ein buntes Mosaik mit dem Motiv einer Blume oder eines Herzens. ,,Vor allem die Kleinen können so zu Hause mal etwas ganz anderes ausprobieren’’, ist sich Christel Spano sicher. ,,Bevor einem in der Wohnung die Decke auf den Kopf fällt, kann man doch mal etwas Kreatives machen.“

Die Mosaik-Tüte beinhaltet Material für ein Din-A4 großes Kunstwerk. Foto: Spano

Die Ergebnisse würden die beiden Künstler gerne bei einer Ausstellung präsentieren. ,,Vielleicht zeigen wir dann die originalen Arbeiten oder zumindest Bilder davon’’, sagt sie. ,,Wir fordern jedenfalls alle auf, ihre Werke zu fotografieren und gut aufzubewahren’’, sagt sie.

Informationen über die Künstler und ihre Mosaikwerkstatt gibt es unter www.miramosaico.de. Die Mosaik-Tüte kann man bestellen bei Christel Spano unter der Telefonnummer 0203 / 98 69 49 09 oder per Mail an info@miramosaico.de. Die Tüten stehen bereit an der Duisburger Straße 184 in Hamborn zwischen 10 und 14 Uhr.