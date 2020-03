Duisburg: Caritas eröffnet in Meiderich ein Café Klamotte

Schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung des „Café Klamotte“ in Meiderich ist der Andrang groß. Fußgänger bleiben vor den ansehnlich dekorierten Schaufenstern stehen und schauen sich die mit Strickjacken, Pullovern und Schuhen gekleideten Schaufensterpuppen und Preislisten an.

In dem Café bietet die Caritas in Kooperation mit der örtlichen katholischen und evangelischen Kirche gebrauchte Kleidung und Hausrat, sowie Kaffee und Tee an. „Das Café ist für Jedermann geöffnet“, erklärt Diakon Stefan Ricken von der Caritas. Christa Scholten-Herbst von der Pfarrei St. Michael macht in ihrer Ansprache außerdem deutlich, dass günstige Kleidung hier längst nicht alles sei. Denn: „Das Café ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen können.“

In Rheinhausen und Homberg schon zu Stadtteil-Treff entwickelt

Auf das Konzept baut die Caritas bereits seit 2015, als sie in Rheinhausen das erste „Café Klamotte“ eröffnet hat. Zwei Jahre später folgte ein Café in Homberg. An diesen Standorten habe man bereits „sehr positive Erfahrungen gemacht“ und die Cafés sich zu richtigen Stadteil-Treffs entwickelt, sagt Ricken.

Auch in Meiderich sei die Neugier seit Wochen sehr groß, freut er sich, und fügt an, dass viele Menschen ehrenamtliche Hilfe anböten. Das trifft auch auf Mark A. zu, der ebenfalls das Schaufenster bestaunt. Auch er kann sich vorstellen, bei dem Projekt ehrenamtlich mitzuhelfen. Ihm gefällt vor allem die Möglichkeit, hier Kleidung zu spenden: „Bevor ich etwas in den Altkleider-Container gebe, bringe ich es lieber hier vorbei, dann weiß ich, was damit passiert.“

Beim Meidericher Caritas-Café treffen die ersten Spenden ein

Das Café Klamotte befindet sich auf der Von-der-Mark-Straße in Duisburg-Mittelmeiderich. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Der große, helle Raum des Cafés ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im vorderen Bereich gibt es an kleinen runden Tischen Sitzgelegenheiten für etwa 20 Menschen. Im hinteren Teil stehen Kleiderständer und Schränke, in denen von Unterwäsche über Tischdecken bis zu Winterjacken vieles zu finden ist. Die jüngsten Gäste finden in einer eigenen Ecke Kinderkleidung und Spielzeug. Ganz hinten gibt es außerdem eine Abteilung mit Hausrat. Alle angebotenen Sachen sind Spenden, die für kleines Geld zum Verkauf stehen.

Neben den Ehrenamtlern, die sich in Meiderich engagieren, sind auch freiwillige Helfer aus den anderen Cafés der Caritas gekommen. Katja und Rudi Ailbout, die seit drei und eineinhalb Jahren in Homberg aktiv sind, verweisen darauf, dass so etwas gerade für ältere Menschen wichtig sei, um sich dort einfach mal zu unterhalten. Dadurch seien auch schon feste Gruppen entstanden.

Café Klamotte soll Repair-Café für Kleidung sein

Während erste Spenden durch die Tür gereicht werden – drei original verpackte Hemden – betritt Marlene Komossa den Laden. Unter dem Arm hat sie zwei kleinere Leinwände, auf die Menschen aus ihrer Nachbarschaft gemalt haben. Die Bilder werden künftig an den Wänden des Cafés hängen. Sie engagiert sich hier zudem ehrenamtlich. Ihr würden die sozialen Kontakte fehlen, seitdem sie in Rente ist und deshalb helfe sie mit. „Mich fasziniert außerdem, dass sich die katholische und evangelische Kirche hier zusammentun“, sagt Komossa.

Auch der Stellvertretende Bezirksbürgermeister Robert Philipps (CDU) ist zur Eröffnung gekommen. Dieses „beispielhafte Projekt“ sei aufgrund der etwas angespannten Einkommensstruktur für Meiderich sehr wichtig, sagt er. Einziges Manko scheint der Mangel an Parkplätzen in der Nähe zu sein, wie einige Besucher berichten.

In Zukunft sollen im Café zusätzliche Projekte stattfinden, beispielsweise eine Nähgruppe. Da es im Café Nähmaschinen gibt, „sollte es auch darum gehen, Kleidung zu reparieren“, erklärt Alexandra Merten von der Gemeindecaritas den Gästen. So könnte ein Repair-Café für Kleidung entstehen.

Das Café Klamotte ist montags bis freitags von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und samstags von 9.30 bis 13 Uhr. Die Adresse lautet Von-der-Mark-Straße 73 in 47137 Duisburg. Gesucht werden weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter. Für Infos und Fragen steht Stefan Ricken unter der Telefonnummer 02066 / 4 16 84 18 zur Verfügung.