Duisburg: Fußgängerzonen im Stadtteil sollen schöner werden

Schönere Fußgängerzonen, in denen sich Menschen gerne aufhalten: Das schwebt dem Wählerbündnis Junges Duisburg vor. Der Arbeitskreis Nord möchte das Geld, das in diesem Jahr erstmals im Haushalt der Stadt zur Verschönerung der Nebenzentren bereit steht, dafür einsetzen, vor allem im Bezirk Hamborn.

Den Gedanken, dass eine gepflegte Ortsmitte mit angenehmen Sitzmöglichkeiten die Menschen vermehrt in die Stadtteilzentren lockt, teilt der Hamborner Bezirksbürgermeister Marcus Jungbauer: „Das ist sicher auch im Interesse der Kaufleute dort.“ Er will die Händler ins Boot holen, auch finanziell. Was gerade jetzt, nach den Einbußen durch die Coronakrise, wohl schwierig werden könnte.

Schon eine einzige Bank kostet inklusive Verankerung 1000 Euro

Die öffentlichen Gelder sind schnell aufgebraucht. 20.000 Euro pro Nebenzentrum und dann noch mal Mittel zur Pflege des Ortsbildes in ähnlicher Höhe – das ist im Nu ausgegeben. Eine einzige Bank kostet laut Jungbauer inklusive Verankerung schon rund 1000 Euro.

Uwe Becker, Leiter des Arbeitskreises Nord beim Wählerbündnis, hat besonders Neumühl im Blick: „Dort sieht es an einigen Stellen der Fußgängerzone erschreckend schlecht aus.“ Er nennt die Holtener Straße im Abschnitt zwischen Sparkasse und Supermarkt, die unansehnlichen Baumstümpfe in dem Bereich: „Die müsste man ausbuddeln, neue Bäume pflanzen und den Bereich rundherum neu pflastern“, so Becker. Denn stellenweise seien die Pflastersteine rund um die Baumscheiben bereits vom Wurzelwerk hochgedrückt. Damit dies künftig nicht mehr geschieht, schlägt er tiefwurzelnde Bäume als Neuanpflanzung vor. Außerdem müssten die Sitzgelegenheiten in der gesamten Fußgängerzone erneuert werden.

Spielplatz für Senioren am Hamborner Altmarkt

In Alt-Hamborn regt Junges Duisburg an, Blumencontainer auf der Shared-Space-Area nördlich des Markts aufzustellen, auch um das wilde Parken zu unterbinden.

Jungbauer kann sich an dieser Stelle einen Senioren-Spielplatz vorstellen: „Das wäre ein guter Platz dafür und würde die soziale Kontrolle erhöhen.“

„In Meiderich ist in der Vergangenheit schon viel investiert worden, aber die Poller im Bereich der Bushaltestellen vor dem Meidericher Bahnhof könnten eine Erneuerung vertragen,“ meint Uwe Becker weiter. Und rund um den Kometenplatz in Walsum sei 2019 eine Menge passiert. „Wir wollen mit unserer Initiative dazu anregen, über sinnvolle Maßnahmen in den Nebenzentren nachzudenken und zügig Anträge an die Bezirksämter zu stellen.“

Das Geld muss noch in diesem Jahr ausgegeben werden

Denn die 20.000 Euro pro Nebenzentrum müssen noch in diesem Jahr verbaut werden, sonst verfällt das Geld. Deswegen sollte sich die Bezirksvertretung nach Beckers Auffassung zügig mit dem Thema befassen.

Die nächsten Sitzungen sind allerdings erst im August. „Vielleicht muss man dann über einen Dringlichkeitsbeschluss entscheiden“, so Junges Duisburg.