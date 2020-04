Duisburg: Geldsegen für weitere Projekte mit Zugewanderten

Nord Wofür die Bezirke das Fördergeld an Verein vergeben können

Vereine aus den übrigen Nord-Bezirken Walsum sowie Meiderich/Beeck sind von der Stadt Duisburg ebenfalls aufgerufen, sich mit Integrationsprojekten zu bewerben. Die Frist für die Förderanträge ist stadtweit der 15. April 2020.

Beispiele für Projekte, die aus diesem Topf der Bezirksvertretungen finanziert werden können, sind einzelne Schulaktionen, die Durchführung von Integrationsfesten, Anschaffungen wie Computer, Beamer, Musikinstrumente, Sportgeräte oder Werkzeuge für solche Integrationsprojekte oder Fortbildungsangebote für Menschen, die sich in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren.

Das Kommunale Integrationszentrum hat seinen Sitz am Sonnenwall 73 in Duisburg-Mitte. Es ist dort telefonisch erreichbar unter 0203 - 283 81 11 oder per Mail an integration@stadt-duisburg.de.