Duisburg: Hamborner Kinderkarnevalszug wird nicht nachgeholt

Der ausgefallene Kinderkarnevalszug in Hamborn wird nicht nachgeholt. Das erklärte Sabrina Desef von der KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh, die den Kinderumzug, den größten seiner Art weit und breit, seit 57 Jahren organisiert. Für das Kinderprinzenpaar soll es ein Trostpflaster geben.

Vereinspräsident Wolfgang Swakowski hat in Aussicht gestellt, dass das amtierende Kinderprinzenpaar beim Kinderumzug im nächsten Jahr gemeinsam mit den Kinderprinzen 2021 auf dem Wagen fahren kann: ein kleines Trostpflaster für das Kinderprinzenpaar Luca II. und Maya I. und die Paginnen Celina und Jana.

Duisburg: Hoffen auf besseres Wetter am Karnevalssonntag 2021

Bis zum Schluss hatten die Kinder am Sonntag darauf gehofft, dass der Zug stattfinden kann. Als er dann angesichts des stürmischen Wetters doch abgesagt wurde, war die Enttäuschung natürlich groß. Zwar waren Luca Kaminski, Maya Sapor und die Paginnen Celina Döring und Jana Quattelbaum beim großen Duisburger Rosenmontagszug dabei. „Aber das ist noch was anderes“, sagt Sabrina Desef. „Beim Kinderumzug im Hamborn steht das Kinderprinzenpaar im Mittelpunkt. Das ist etwas ganz Besonderes“. Bleibt die Hoffnung auf besseres Wetter am Karnevalssonntag 2021.