Duisburg: Politik will prächtige Bäume in Hamborn retten

Duisburg-Hamborn. In Neumühl und Alt-Hamborn verhindert so mancher alte Baum, dass man den Gehweg benutzen kann. Die SPD fordert Lösungen ohne Sägen.

Ob man die mächtigen Platanen in der denkmalgeschützten Siedlung am Bergmannsplatz fällen soll oder nicht, darüber gab es bereits im vergangenen Jahr heftige Diskussionen. Denn durch die alten Bäume ist so mancher Bürgersteig nicht mehr passierbar. Die Bezirksvertreter aus Hamborn haben die Stadtverwaltung unlängst beauftragt, nach Lösungen zu suchen, die aber die Bäume verschonen.

In der Siedlung müssten die Fußgänger inzwischen auf die Straße ausweichen, schilderte die SPD, verwies aber auch auf einen großen Baum in Alt-Hamborn an der Parallelstraße, der ebenfalls den Gehweg unpassierbar macht. Auf die Straße auszuweichen, um den Baum zu umlaufen, sei je nach Verkehrssituation gefährlich. Die Sozialdemokraten wollen daher die Stadt prüfen lassen, wie die Situation durch Baumaßnahmen verändert werden kann.

Streit zwischen Baumschützern und Laubgegnern

„Das ist ja kein neues Thema, sondern als Erinnerung an die Stadtverwaltung gedacht“, erklärte SPD-Sprecher Christopher Hagenacker. Nur befürchtete Ratsfrau Carmen Hornung-Jahn (Linke), dass das nur um den Preis von Baumfällungen möglich ist. Dagegen hatte es im vergangenen Jahr eine Protestaktion gegeben. Während Anwohner forderten, ihnen die lästigen Bäume mit dem vielen Laub endlich vom Hals zu schaffen, warnten andere davor, den prächtigen Bäumen zu Leibe zu rücken und damit den Charakter der Wohnviertel zu ändern.

Bäume sollen, wenn überhaupt, nur im Einzelfall gefällt werden, stellte Christopher Hagenacker klar. Der SPD-Antrag wurde von allen Bezirksvertretern unterstützt.