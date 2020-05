Duisburg: Polizeieinsätze in Marxloh sind Thema im Landtag

Duisburg-Marxloh. Die Polizei soll in Marxloh bedrängt worden sein. Darüber diskutiert nun der Landtag. Marxloher sehen den Stadtteil in schlechtes Licht gerückt.

Die Diskussion um zwei Polizeieinsätze in Marxloh hat nun auch den Landtag erreicht. Ein Antrag von CDU und FDP mit dem Titel „Null Toleranz gegenüber Gewalt gegen Polizeibeamte“ setzte das Thema am Dienstag auf die Tagesordnung. Die „Eskalation“ in Marxloh sei ein weiteres Indiz für steigende Gewaltbereitschaft gegen Uniformierte, heißt es darin. Der Antrag setzt die Vorfälle auch in Bezug zu einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen, bei dem Ende April ein Beamter getötet wurde.

Laut Polizei wurden in Marxloh zwei Festnahmen im Bereich des Pollmannecks massiv behindert. Die Regierungsparteien in Düsseldorf sehen darin den Ausdruck mangelnder gesellschaftlicher Wertschätzung. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Marc Lürbke kritisiert, immer mehr Menschen sähen in Polizisten keine Respektspersonen mehr, sondern eine Zielscheibe. Sein CDU-Kollege Dietmar Panske fordert eine Debatte, warum sich die „Spirale aus Respektlosigkeit und Gewalt“ gegen Polizeibeamte bis zu tödlichen Übergriffen „immer schneller drehe“.

Marxloher sehen ihren Stadtteil in ein schlechtes Licht gerückt

Die Polizei Duisburg ordnet die Festgenommen in beiden Fällen dem Clan-Milieu zu, ebenso einen Teil der Menschengruppen, die sich währenddessen bildeten. Beim ersten Einsatz am 17. Mai sollen sich rund 30 Menschen, zwei Tage später rund 200 Menschen angesammelt und teilweise die Einsatzkräfte behindert und bedroht haben. Nicht zuletzt die Berichterstattung der Bild-Zeitung („Clan-Ärger in Marxloh“) hat den Vorfällen auch außerhalb von Duisburg Aufmerksamkeit verschafft.

Viele Marxloher sehen ihren Stadtteil dadurch in ein schlechtes Licht gerückt. Insbesondere den zweiten Einsatz am vergangenen Dienstag empfinden einige als zu dramatisch dargestellt. Pater Oliver von der Kirche St. Peter hat die Szenen mitverfolgt. „Es kamen aus allen Ecken Polizeiwagen zur Piazza“, sagt der Priester. Also habe er sich auf den Weg dorthin gemacht, „wie auch andere Anwohner, die wissen wollten, was los war“. Als er ankam, hätten dort bereits viele Schaulustige gestanden.

Duisburger Priester leuchtet der Clan-Bezug der Vorfälle nicht ein

Den Eindruck, die Polizei sei von der Menschenansammlung bedrängt worden, habe er nicht gehabt: „In der Zeit, in der ich da war, habe ich keine Übergriffe gesehen.“ Natürlich sei es laut gewesen, „viele aufgebrachte junge Leute eben“, aber alles im Rahmen. Das Wort „Tumult“ würde er dafür nicht gebrauchen.

Pater Oliver stört sich vor allem an der Stigmatisierung, die hier einmal mehr erfolge. Der Clan-Bezug, den die Polizei einer „unbestimmten Anzahl der Personen“ zuschreibt, leuchtet ihm nicht ein: „Dort waren vor allem Rumänen und Bulgaren, wie meistens an der Piazza. Warum sollten die versuchen, die Festnahme eines libanesischen Clan-Mitglieds zu verhindern?“ Jetzt aber würden gerade Menschen mit arabischen Wurzeln wieder unter Pauschalisierungen leiden.

Landtag: Politiker stellen Bezug zu Polizei-Attacken in NRW her

Diese Sorge teilt Melih Keser von den Duisburger Grünen. Keser wünscht sich, bei der Debatte verstärkt an Prävention zu denken und solchen Situationen, die zum Teil auch Missverständnisse seien, vorzubeugen. Ihm schwebt eine engere Netzwerk-Partnerschaft zwischen der Polizei und den Menschen im Stadtteil vor. „Ich bin selber an einem Brennpunkt groß geworden. Als Jugendliche kannten wir die Polizisten vor Ort, und die kannten uns. Wir waren mit den Sheriffs im ständigen Austausch.“

Im Landtag wurden die Vorfälle im Rahmen einer „Aktuellen Stunde“ diskutiert. Die können Fraktionen beantragen, wenn sie zu einem Thema akuten Redebedarf sehen. Neben den beiden Einsätzen in Marxloh und dem tödlichen Vorfall in Gelsenkirchen bezogen sich die Antragsteller von CDU und FDP auch auf Einsätze in Gevelsberg und Troisdorf, bei denen in den vergangenen Wochen Polizisten verletzt wurden.