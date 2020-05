Duisburg: Lauben-Einbrecher kamen über den Bahndamm

Duisburg-Obermeiderich. Die Einbrecher in eine Kleingartenanlage in Duisburg Obermeiderich stahlen mehr als zunächst vermutet. Parzellen an der Bahn sind im Fokus.

Durch einen Zaun am Bahndamm sind Unbekannte Ende April in die Anlage des Meidericher Kleingartenvereins Schürmannshof eingedrungen und haben sieben Lauben aufgebrochen. „Nach ersten Erkenntnissen fehlen lediglich Lebensmittel“, sagte Stefanie Bersin von der Duisburger Polizei zwei Tage nach dem Vorfall. „Mittlerweile haben wir allerdings festgestellt, dass auch eine Bohrmaschine, ein Trennschleifer und ein Grill entwendet“, erklärt Hans-Wilhelm Ickler, Vorsitzender des Kleingartenvereins.

Es ist nicht der erste Einbruch im Kleingartenverein Schürmannshof. Bevor die Einbrüche bei dem Meidericher Kleingartenverein im Dezember letzten Jahres wieder anfingen, hatte der Verein zwei Jahre Ruhe, so Hans-Wilhelm Ickler:. Doch zuvor wurde viermal in die Lauben eingebrochen. „Wovon dreimal der Teil am Bahndamm betroffen war“, so Ickler.

Sie gelangten ungesehen in die Anlage

Die Anlage am Schürmannshof mit 71 Parzellen ist zweigeteilt. Während der eine Teil von Wohnhäusern umgeben ist, liegt der andere, kleinere Teil mit zehn Parzellen an einem Bahndamm. „Diese Seite ermöglicht den Täter, ungesehen in die Anlage zu kommen, da dort kein Licht ist und keine Wohnhäuser stehen“, sagt Kleingärtner.

Oft sei der Schaden an den Lauben größer als der Wert der entwendeten Sachen. „Bei mir wurde eine Tür aufgebrochen und Essbesteck mitgenommen“, sagt der Vorsitzende. Manches Mal falle aber gar nicht direkt auf, dass etwas fehlt: „Teilweise merken die Betroffenen das erst, wenn sie etwas wieder brauchen“, so Ickler. Da die Kleingärtner sich inzwischen schon auf Einbrüche eingestellt hätten, seien die typischen Kleingartengeräte versichert. Und Wertsachen wie teure Elektronik können die Einbrecher in den Lauben wohl ohnehin kaum erwarten.