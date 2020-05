Interkulturelles Frauenprojekt aus Duisburg ist nun digital

„Wir leben hier im Duisburger Norden oft Tür an Tür, kennen uns aber nicht“, sagt Mariotte Hillebrand, Pastoralreferentin der Propstei St. Johann in Hamborn. Das will die Initiative „Frauen aller Länder laden ein“ im Stadtbezirk ändern. In Hamborn, wo viele Kulturen und Religionen aufeinandertreffen, will die 2019 von Hillebrand und einer Handvoll Mitstreiterinnen gegründete Initiative beim häufig schwierigen Schritt helfen, auf unbekannte Menschen zuzugehen und neue Kontakte zu knüpfen.

Die Frauengruppe organisiert Themenabende, um den gegenseitigen Austausch zu fördern. „Es gibt zwischen den Religionen viele Gemeinsamkeiten. Die wollen wir herausstellen“, sagt die 42-jährige Mariotte Hillebrand. An den Abenden vor der Corona-Krise setzten sich Frauen, die zwischen 16 und 85 Jahre alt sind, an einen Tisch, und lernten sich kennen. Zusammen sprachen sie nach kreativen Impulsreferaten über zahlreiche Themen.

Für die Initiative gab es den Duisburger Preis für Toleranz und Zivilcourage

„Die Stimmung ist sehr fröhlich, es gibt immer auch eine Kleinigkeit zu essen und wir lachen viel. Die Frauen haben großes Interesse aneinander und erste Freundschaften sind schon entstanden“, sagt Teilnehmerin Ayten Keser. „An einem Abend haben wir über Parallelen des Fastens im Islam und im Christentum diskutiert“, ergänzt Hillebrand. Ein anderes Mal sei es um Ignoranz gegenüber der Umwelt gegangen und die Frage, wie man als Verbraucher den Klimawandel beeinflussen könne.

Die Initiative ist erfolgreich und wurde sogar am Jahresanfang mit dem Duisburger Preis für Toleranz und Zivilcourage ausgezeichnet. NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) lobte dabei das „wunderbare Engagement“.

Gebet bei Youtube Zu den Themenabenden der Initiative sind vor der Corona-Krise 80 bis 100 Teilnehmerinnen gekommen. Da persönliche Treffen derzeit nicht möglich sind, ist die Frauengruppe im Internet aktiv. Auf Youtube.com ist etwa ein 24-minütiges Gebet abrufbar (Suche: „Frauen aller Länder laden ein“).

Derzeit sind die gewohnten Treffen natürlich nicht möglich. „Gerade jetzt wären sie aber wichtig, damit wir uns gegenseitig Mut, Hoffnung und Zuversicht geben können“, findet Hillebrand. Deswegen verlagern die Frauen ihre Arbeit ins Internet und haben jetzt auf Youtube ihr erstes gemeinsames Online-Gebet veröffentlicht. Hillebrand nennt es bewusst ein multireligiöses Gebet. „Wir haben meditative Texte, Gebetsimpulse und Lieder zusammengestellt, die wir im Wechsel vortragen.“

Das Coronavirus brachte die ganze Welt zum Stillstand

Beim Gebet macht Ayten Keser den Teilnehmerinnen Hoffnung, indem sie etwa rät, die Corona-Krise nicht nur negativ zu sehen. Nun könne man in sich gehen, sich fragen „was wirklich das Wesentliche in unserem Leben ist“ und neue Schwerpunkte setzen. Sie weist etwa auf die vielen Nachbarschaftshilfen hin, die neuerdings entstanden sind. Mitstreiterin Zahide Gümüs betont, dass das Virus die ganze Welt zum „Stillstand brachte“. Das habe den Menschen vor Augen geführt, wie „schwach und hilflos“ sie seien. Gümüs hofft aber, dass die Welt nach Corona eine andere wird und wünscht sich „ein Leben ohne Kriege, ohne Hass, ein respektvolles und gesundes Leben“.

Dass die Initiative auch während der Corona-Krise ihre Angebote weiterführt, freut Nesslihan Kurt (45) vom Planungsteam. Sie habe durch die Gruppe Hemmungen abgebaut, auf andere Frauen zuzugehen. „Ich bin jetzt noch offener geworden.“ Anfangs habe sie sich nicht getraut, mit ihrem Kopftuch in eine christliche Kirche zu gehen. „Ich hatte Angst komisch angeguckt zu werden.“ Doch durch den Kontakt mit den Frauen der Initiative habe sich ihr Denken verändert. Jetzt sei es selbstverständlich für sie, auch mal eine Kirche zu besuchen, auch mit Kopftuch. „Ich fühle mich jetzt angenommen.“ Und das sollen künftig auch viele weitere Frauen erleben dürfen.