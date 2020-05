Landschaftspark plant neuen Imbiss – und schließt den alten

Currywurst mit Pommes, dazu ein Köpi und der Ausblick auf das alte Stahlwerk – seit vielen Jahren bietet der Kiosk „Am Hochofen“ im Landschaftspark Nord geballten Ruhrpottcharme. Nicht nur Besucher von außerhalb stehen und sitzen hier gerne zusammen, auch bei Meiderichern und Hambornern ist der Kiosk ein beliebter Treffpunkt. Wegen des Corona-Lockdowns musste er schließen, und schließt jetzt für immer. Auf einen Imbiss müssen Besucher aber wohl auch in Zukunft nicht verzichten: Nur ein paar Meter weiter soll ein neuer entstehen.

Imbiss-Container im Duisburger Landschaftspark ist über 25 Jahre alt

Ralf Winkels, Geschäftsführer des Landschaftsparks, spricht von einem „Angebot in neuer Qualität“. Das beziehe sich aber mehr auf die räumlichen Voraussetzungen als auf die Speisen. Der Imbiss-Charakter soll erhalten bleiben, Currywurst auch künftig auf der Karte stehen. „Wir planen einen modernen Kiosk mit einem Innenbereich, wo sich Besucher auch bei Regen mal hinsetzen können.“ Als künftigen Standort habe man den Bereich am Fuße des Hochofens 5 angedacht.

Der Entschluss stehe schon lange fest, so Winkels: „Dieser Imbiss-Container ist jetzt über 25 Jahre alt und einfach nicht mehr zeitgemäß.“ Um mehr Handlungsfreiheit zu erlangen, habe man den Vertrag mit dem Pächter bereits im vergangenen Sommer zum Ende des Jahres gekündigt. „Weil wir aber in der Planung für den neuen Kiosk noch nicht so weit waren, hat der Kiosk im Februar und März noch einmal aufgemacht“, sagt Winkels. Dann kam Corona.

Landschaftspark Nord will Corona-Zeit für Instandsetzungen nutzen

Auch nach den jüngsten Lockerungen sind die Besucherzahlen noch weit von der Normalität entfernt. Dazu kommen die vielen Veranstaltungen im Landschaftspark, die in diesem Jahr ausfallen müssen. Ralf Winkels: „Wir müssen diese Zeit anderweitig nutzen, zum Beispiel Instandsetzungsmaßnahmen bündeln.“ Und auch der neue Kiosk soll jetzt schnell konkrete Formen annehmen.

Wer Pächter der geplanten Räumlichkeiten wird, steht laut Winkels noch nicht fest. Eine Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betreiber wolle er nicht ausschließen: „Wir müssen sehen, wie unsere Vorstellungen zueinander passen.“ Der Pächter habe die Gastronomie nebenberuflich betrieben. Ob er an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Landschaftspark interessiert ist, war für die Redaktion bislang nicht herauszufinden.

Gebläsehalle und Kraftzentrale im Landschaftspark werden saniert

Einen Zeitplan bis zur Fertigstellung des neuen Kiosks will Winkels noch nicht nennen. „Wir wissen genau, was wir wollen. Aber es sind noch einige Schritte nötig, zum Beispiel das Vergabeverfahren.“ Für die Zwischenzeit hat der Landschaftspark einen mobilen Imbisswagen bestellt, der die Besucher an gewohnter Stelle versorgen soll.

Die wegen der Corona-Pandemie veranstaltungsfreie Zeit will das Park-Management dazu nutzen, bestimmte Bereiche auf dem Gelände zu sanieren. „Instandsetzungsmaßnahmen haben wir hier ja ständig“, sagt Winkels. Aber jetzt könne man gezielt an den Stellen arbeiten, die sonst für Events benötigt werden.

In der Gebläsehalle etwa wird nun das Dach saniert. In der Pumpenhalle will man am Mauerwerk arbeiten, weil Feuchtigkeit hindurchdringt. Und auch im Keller der Kraftzentrale soll sich etwas tun. In der Gießhalle schließlich lässt der Landschaftspark die Beleuchtung erneuern.