Wrestler der Duisburg Dockers beenden die Corona-Zwangspause

Die Wrestling-Abteilung des US-Breitensportvereins Duisburg Dockers beendet die Corona-Zwangspause und nimmt an diesem Sonntag, 7. Juni, das Training im Marxloher Schwelgernstadion wieder auf. „Wir sind alle richtig heiß darauf, endlich wieder zu trainieren“, freut sich Abteilungsleiter und Vereins-Vize Daniel Böx und hofft daher auf schönes Wetter.

Doch auch bei bestem Sonnenschein werde es wegen Corona kein normales Freilufttraining, betont Böx. Denn die Stadt Duisburg verhängte strenge Auflagen. „Jeweils zwei Mitglieder sind feste Trainingspartner, um den Körperkontakt zu anderen so gering wie möglich zu halten“, erläutert der Abteilungsleiter. Außerdem müssen die Wrestler bereits in Sportkleidung zum Schwelgernstadion kommen, zueinander Abstand halten, vor und nach Betreten des Rings die Hände desinfizieren, Mundschutz tragen und sich in eine Anwesenheitsliste eintragen.

Duisburg Dockers müssen die für Juni geplante Wrestling-Show absagen

So sehr auch alle Aktiven im Verein es kaum erwarten können, wieder miteinander Sport zu treiben, einige schlechte Nachrichten dämpfen die Vorfreude der Dockers. Denn die eigentlich für Juni geplante Show in Duissern muss entfallen. Ebenso wird es kein Sommercamp mit Intensivtraining geben. Dafür wird aber auch in den Schulferien das allwöchentliche Ringtraining im Schwelgernstadion fortgesetzt, kündigt Daniel Böx an. „Bei uns ist immer ein Probetraining möglich“, ergänzt Teamleiterin und Ehefrau Julie Böx, „es ist geeignet ab zwölf Jahren und für jede Statur und Fitnesslevel.“ Das Besondere bei den Dockers sei, dass Mädchen, Jungen, Männer und Frauen gemeinsam an Fitness, Kraft und Ausdauer arbeiten und die Grundlagen des Wrestlings erlernen. „Alter spielt beim Wrestling keine Rolle“, betont Julie Böx. Denn anders als etwa Leichtathletik ist Wrestling ein Unterhaltungssport, bei dem die Athleten nur vorgeblich gegeneinander antreten. Tatsächlich unterstützen sie sich insgeheim, um eine tolle Show zu liefern.

Drei weitere Veranstaltungen sind in diesem Jahr geplant

Um den Fans die Wartezeit bis zur nächsten Veranstaltung zu verkürzen, wollen die Dockers demnächst mehrere Kurzfilme drehen. Diese sollen Appetit auf künftige Kämpfe machen, auf die auch die Trainingstermine in Marxloh vorbereiten. Denn der Verein will in diesem Jahr trotzdem noch drei Shows veranstalten, wie gewohnt im September und Dezember sowie zusätzlich im November.

Das Training findet sonntags von 12 bis 17 Uhr im Schwelgernstadion (Willy-Brandt-Ring 44) statt. Infos bei Abteilungsleiter und Chef-Trainer Daniel Böx 0157 78811995 und auf www.dockers-wrestling.com