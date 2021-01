Duisburg. Umfrage der Niederrheinischen IHK zeigt: Vielen Unternehmen fehlen in Duisburg für eine schnellere Digitalisierung schnellere Netze.

Einen schnelleren Ausbau der Netze und mehr Engagement für das digitale Rathaus fordern viele Unternehmen am Niederrhein verstärkt vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Diese hat viele Firmen dazu gezwungen, schneller und verstärkter als bislang digital zu planen, was nicht immer einfach war. Dies ist auch das Ergebnis einer Umfrage der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, die von 100 Unternehmen wissen wollte: "Von Breitband bis Cloud: Wie bewerten Unternehmen vom Niederrhein die Digitalisierung?"

IHK-Geschäftsführer Ocke Hamann fasst zusammen: „Die Digitalisierungswelle wird 2021 weiter an Kraft gewinnen. Viele Unternehmen haben in der Corona-Krise sehr schnell neue Programme und Technologien eingeführt. Die meisten davon beginnen jetzt erst, daraus nachhaltige und zum Teil neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.“ Nur wenige Unternehmen sehen sich als digitale Vorreiter.

Nur jeder 16. Betrieb gibt sich in Sachen Digitalisierung eine 1

Corona hat vielen Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung den Spiegel vorgehalten und den Druck erhöht, auch gut funktionierende Prozesse zu digitalisieren. Die meisten Betriebe am Niederrhein sehen laut IHK-Umfrage jedoch noch Luft nach oben: Nur jeder sechszehnte Betrieb gibt sich selbst in Sachen Digitalisierung die Note eins. „Das liegt zum einen daran, dass es die benötigten Technologien zwar gibt, aber diese noch nicht überall verwendet werden. Es liegt aber auch an der Qualifikation der Mitarbeiter. Hier gibt es über alle Branchen hinweg einen großen Nachholbedarf“, so Hamann.

Ein Top-Digital-Thema ist für die meisten Unternehmen: Cloud-Anwendungen. Zu den Technologien, die für die Unternehmen immer wichtiger werden, zählen außerdem Künstliche Intelligenz, 3-D-Druck-Verfahren und firmeninterne „Initiativen wie mit dem Technologie-Campus Wedau und dem geplanten 3-D-Druck-Kompetenzzentrum im Hafen geben deshalb genau die richtigen Impulse“, glaubt Ocke Hamann.

Digitalisierung: Hoher Kosten- und Investitionsaufwand

Problematisch sei aber die Umstellung im Kopf. Vorhandene Systeme umstellen, Mitarbeiter für neuen Technologien fit machen sowie der hohe Kosten- und Investitionsaufwand – größtes Hemmnis bei der Digitalisierung ist die konkrete Umsetzung im Betrieb. „Digitale Vorreiter sind mit einer anderen Philosophie unterwegs als zum Beispiel klassische Industriebetriebe. Ausprobieren, korrigieren, neu versuchen. Die Belegschaft auf diesem Weg mitzunehmen, ist eine der erheblichsten Herausforderungen“, erläutert Hamann.

Schnellere Digitalisierung: Rahmenbedingungen müssen stimmen

Von der Politik und Verwaltung erwarten die Unternehmen ganz klar eine schnellere Digitalisierung ihrer Verfahren und Prozesse. 45 Prozent fordern, dass in der Bildung mehr digitale Kompetenz vermittelt wird. Genauso wichtig sei es, einen fairen Wettbewerb zu sichern, etwa auf Online-Plattformen. „Unsere Umfrage zeigt aber auch, dass vielerorts die Hausaufgaben noch nicht gemacht wurden: Bei vier von zehn Unternehmen passt die Breitbandanbindung nicht zum Bedarf. Das ist für das Jahr 2020 ein Armutszeugnis. Auch bei 5G-Netzen muss mehr passieren“, so der IHK-Geschäftsführer.