Duisburg Duisburgs OB Link hat in seiner Weihnachtsansprache über die Festtage gesprochen und gefordert, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen.

Für die Aufzeichnung seiner Weihnachtsansprache hat sich Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link die Orte ausgesucht, die sonst mit Menschen gefüllt sind, die 2020 in der Corona-Krise aber häufig leer bleiben mussten: den Saal im Theater am Marientor, die Walter-Schädlich-Sporthalle in Hamborn und das Walsumer Brauhaus Urfels.

Link blickt in dem Video, das die Stadt am Mittwochmorgen auf ihren Kanälen veröffentlichte auf ein Jahr mit "noch nie dagewesen Herausforderungen" durch die Corona-Pandemie zurück. "Die mit ihr einhergehenden Einschränkungen der persönlichen Freiheit trafen und treffen die Menschen auch in Duisburg hart", so der OB.

Impfzentrum in Duisburg für Link Grund zum Optimismus

Link verdeutlicht noch einmal, dass es das Ziel sei "das Corona-Virus zurückzudrängen, damit wir gesund zu bleiben". Deshalb fordert er, dass man bei den Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie nun nicht nachlasse. Grund für Optimismus ist nach seiner Meinung, dass das betriebsbereit ist. Wann dort geimpft werden kann ist noch unklar. Die Impfdosen, die Duisburg in einer ersten Charge vom Land zugeteilt bekommt, reichen nach Informationen dieser Redaktion nicht für einen Betrieb aus. Stattdessen sollen am 27. Dezember die ersten Menschen in Alten- und Pflegeheimen vor Ort geimpft werden.

Duisburgs Oberbürgermeister sagt mit Blick auf Weihnachten: "Lassen wir es - ganz bewusst - noch einmal ruhiger angehen an diesen Tagen. Besinnen wir uns auf das Wesentliche und rüsten wir uns für die kommenden Aufgaben."

Mehrfach hatte sich Sören Link in diesem Jahr über solche Videobotschaften zu Wort gemeldet und unter anderem um Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Regeln gebeten.

