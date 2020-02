OB Sören Link spricht zu Mitarbeitern

Oberbürgermeister Sören Link sprach bei der Versammlung zur Belegschaft. Er fordert, dass es „keine betriebsbedingten Kündigungen“ geben darf. Ein Verkauf und keine Schließung des Werks in Hüttenheim dürfte die einzige Alternative sein. Es müsse ein Käufer gefunden werden, der an „die Zukunft der Sparte glaubt“.

Die Stadt Duisburg stehe weitestgehend geschlossen hinter den Mitarbeitern, so der OB. In einem „dringlichen Brief“ an Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Lascht habe er einen „nationalen Stahlgipfel“ eingefordert, um etwa über die Zukunft der Stahlindustrie zu sprechen. „Wir wollen industrielle Arbeitsplätze in Duisburg erhalten“, dabei sei es egal, so Link, welcher Firmenname über dem Werk steht.