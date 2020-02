Orkan in Duisburg: Sturmböe reißt Laster auf Brücke um

Sturmtief „Sabine“ hat in der Nacht auf Montag und am Montagmorgen über Duisburg gewütet. Die Feuerwehr rückte zu 113 Einsätzen aus. Ein Feuerwehrmann musste nach einem Einsatz ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Duisburger Feuerwehr hatte sich früh auf das Unwetter vorbereitet. Der Führungsstab war seit 17.40 Uhr am Sonntagnachmittag besetzt, die Verantwortlichen standen in ständigem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst. Die Freiwillige Feuerwehr besetzte die Gerätehäuser am Abend. Außerdem wurde das THW in Bereitschaft versetzt.

Duisburg: Sturm rüttelt am Karnevalsfestzelt am Kometenplatz

Zunächst blieb es überraschend ruhig, die ersten großen Einsätze gab es dann gegen 22 Uhr: Am Schwanentor hatte sich eine Plane von einem Baugerüst gelöst. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Am Kometenplatz in Walsum rüttelte der Wind am Karnevalsfestzelt – auch hier löste sich eine Plane.

Danach ging es für die Einsatzkräfte stressig weiter: Umgestürzte Bäume, abgerissene Äste und weitere Planen sorgten für viel Arbeit. „Bei uns gab es aber keine so gravierenden Schäden wie in anderen Städten“, berichtete Stadtsprecherin Susanne Stölting.

475 Kräfte waren in der Nacht im Einsatz. Bei einem Unwettereinsatz erwischte es einen Feuerwehrmann: Ein Rettungswagen brachte ihn mit Verletzungen am Auge in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Neben der Feuerwehr berichtete auch die Polizei von einem erhöhten Arbeitsaufkommen. Sie sei besonders bei Straßensperrungen und Unfällen gefragt gewesen.

Viele Schulen bleiben am Montag geschlossen

Die Auswirkungen von Sturm „Sabine“ sind am Montagmorgen weiter zu spüren: Zahlreiche Schulen bleiben geschlossen, darunter alle Gymnasien. Außerdem kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Schwanentorbrücke und Aackerfährbrücke gesperrt

Nach Angaben der Polizei ist die Schwanentorbrücke gesperrt. Planen sind hier von einem Gerüst geflogen, die Sicherheit ist an dieser Stelle aktuell nicht gewährleistet, erklärt ein Polizeisprecher.

Vor dem DIT-Terminal in Friemersheim staut sich außerdem der Lkw-Verkehr. Die Polizei hat die Zufahrt am Montagvormittag witterungsbedingt gesperrt.

In Richtung Oberhausen war zwischenzeitlich auch die Aackerfährbrücke gesperrt. Hier wurde um 7.45 Uhr ein Lastwagen nebst Anhänger von einer Böe erfasst und stürzte um. Dabei wurde auch eine Straßenlaterne mitgerissen. Die Zugmaschine lag nach Polizeiangaben quer, die Bergungsarbeiten dauern noch an. Seit 9.30 Uhr ist die Brücke wieder frei.

Vor dem Hauptbahnhof hat der Wind mehrere Räder umgerissen. Foto: Martin Schroers

Busse und Bahnen müssen entsprechend Umwege fahren. Für die Linie 901 wird zwischen Hauptbahnhof und Vinckeweg ein Schienenersatz verkehren, mit Verspätungen sei zu rechnen, heißt es bei der DVG.

Die dafür nötigen Busse werden im Norden abgezogen, wo sie normalerweise zwischen Scholtenhofstraße und Obermarxloh eingesetzt werden.

Probleme gibt es auch auf der Linie 939. Es werden Umwege gefahren, bis die Sperrung aufgehoben ist.

Wirtschaftsbetriebe holen Müll nach Plan ab

Die Wirtschaftsbetriebe holen den Müll am Montag nach Plan ab. Die Kolonne sei am Morgen rausgefahren.

Auch Bestattungen können voraussichtlich planmäßig stattfinden, sagt Silke Kersken, Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe.

Prüfungen an der Uni finden statt

Die Ankündigung der Universität Duisburg-Essen, dass Prüfungen am Montag nach Möglichkeit stattfinden, hat manche Studierende besorgt, sie diskutierten die Ankündigung in sozialen Netzwerken. An der Pendler-Uni sind viele auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.

Sprecherin Ulrike Bohnsack versteht, dass die Studierenden wissen wollen, ob ihnen Nachteile entstehen, wenn sie nicht zur Prüfung erscheinen. Es genüge im Notfall eine Information per Mail, schließlich könne man nachweisen, dass die Bahnen morgens nicht fuhren, sagt Bohnsack. Für jene, die gegenüber des Campus wohnen, gelte das aber nicht.

Sie appelliert, gelassen mit der Situation umzugehen und verweist auf die offizielle Information der Hochschulleitung: „Sollte es Lehrenden oder Studierenden auf Grund des Sturmtiefs tatsächlich nicht möglich sein, zur Uni zu kommen, werden wir versuchen, dafür im Nachgang angemessene Lösungen finden.“

• Auf den aktuellen Stand zum Bahnverkehr in NRW bringt Sie unser Sturm-Ticker