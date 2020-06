Polizei hält Mutter an: Kinder springen auf Rücksitz herum

Die Polizei hat in Duisburg-Hochfeld eine 35-Jährige in ihrem Opel angehalten.

Eine 35-Jährige hat in Duisburg innerhalb weniger Stunden nahezu sämtliche Verkehrsregeln gebrochen. Ihre Kinder saßen dabei mit im Auto.

Um 19.50 Uhr hielten Polizisten die Opel-Fahrerin auf der Wanheimer Straße in Hochfeld an, weil die Kinder (3 und 4 Jahre) während der Fahrt auf dem Rücksitz herumsprangen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 35-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt und an dem Auto falsche Kennzeichen angebracht waren. Der Wagen war also weder versteuert noch versichert.

Frau bricht Verkehrsregeln in Duisburg: Polizei informiert Jugendamt

Außerdem gestand die Frau auch noch, vor der Fahrt Drogen genommen zu haben. Die Polizisten verboten ihr die Weiterfahrt und nahmen sie für eine Blutprobe mit zur Wache.

Einsicht stellte sich bei der Mutter offenbar jedoch nicht ein: Wie sich später herausstellte, ließ sie sich danach mit einem Taxi von der Polizeiwache direkt zu ihrem Auto fahren. Gegen 21.30 Uhr blitzte sie die Polizei an der Koloniestraße. Dort fuhr sie 17 km/h zu schnell. Auch diesmal saßen die beiden Kinder nicht in geeigneten Kindersitzen.

Die Folge: Die Einsatzkräfte stellten den Autoschlüssel der Frau sicher und informierten das Jugendamt.