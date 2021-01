Polizei sucht Zwölfjährige: Spur führt nach Duisburg

Duisburg. Eine Zwölfjährige aus Dormagen wird vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe. Das Mädchen könnte sich demnach in Duisburg aufhalten.

Die Polizei sucht seit Tagen nach einer vermissten Zwölfjährigen aus Dormagen, die sich in Duisburg aufhalten könnte. Die Minderjährige hatte ohne das Einverständnis der Erziehungsberechtigten am Montag, 28. Dezember, gegen 13 Uhr ihre Wohnung an der Zonser Straße in Dormagen verlassen und ist bislang nicht dorthin zurückgekehrt. Es gibt demnach Hinweise, dass sie sich in Duisburg bei Bekannten aufhalten könnte.

Die Zwölfjährige ist etwa 150 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Sie hat rote Haare und das Haus bekleidet mit einer roten Jacke mit grauer Stoffkapuze, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jeans, weißen Turnschuhen und einen schwarz-blauen Rucksack verlassen.

Unter folgendem Link veröffentlicht die Polizei ein Foto der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/neuss-vermisste-minderjaehrige

Die Polizei bittet darum, die Augen nach der Vermissten aufzuhalten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Minderjährigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen telefonisch unter 02131 300-0 entgegen.

