Aufgeregt rannten die Tiere in Duisburg im Bereich der Ruhr umher.

Tier-Einsatz Polizisten fangen ausgebüxte Schafe in Duisburg ein

Tierischer Einsatz für Polizisten der Wache in Meiderich: Eine Schafherde hat am Dienstagmorgen im Bereich der Aakerfährbrücke an der Ruhr ihre Weide verlassen und sich verirrt.

Aufgeregt rannten die Vierbeiner über Wege und Wiesen, bis die Einsatzkräfte sie wieder zur Weide zurückbrachten. Die Tiere überstanden ihren Ausflug unverletzt.