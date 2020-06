Polizisten haben in Duisburg zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat überführt. (Symbolfoto)

Fahrraddiebe Polizisten stellen Fahrraddiebe in Duisburg auf frischer Tat

Duisburg. Zivile Polizisten haben in Duisburg zwei Fahrraddiebe gestellt. An zwei Fahrrädern hatten die 18-jährigen Täter die Schlösser aufgebrochen.

Zivile Polizisten haben am Freitag kurz nach Mitternacht in Duisburg zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Sie beobachteten gegen 0.25 Uhr zwei 18-jährige Männer, die an der Bissingheimer Straße/Worringer Weg ein Fahrradschloss aufbrachen und das Rad mitnahmen.

Sie verfolgten das Duo zunächst bis in die Innenstadt. Die Beamten sahen, wie die beiden sich erneut an der Mercatorstraße an einem Fahrrad zu schaffen machten, das Schloss aufbrachen und das Rad entwendeten.

Fahrraddiebe in Duisburg: Polizisten gaben sich zu erkennen

Die Polizisten gaben sich zu erkennen und nahmen die jungen Duisburger mit zur Wache. Sie stellten Räder und Werkzeug sicher und schrieben eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]