Prozess: Obdachloser randalierte an Duisburger Haltestelle

Da staunte ein Polizist nicht schlecht, als er den Wutanfall eines Mannes an der Straßenbahnhaltestelle Grunewald mitbekam. Der Beamte hatte zwar dienstfrei, verständigte aber die Kollegen, die den 44-jährigen Obdachlosen festnahmen. Nur eine Woche nach der Tat stand der Mann nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Beleidigung vor dem Strafrichter am König-Heinrich-Platz.

Das Instrument des so genannten beschleunigten Verfahrens hatte sich in diesem Fall geradezu aufgedrängt: Der Angeklagte hat keinen festen Wohnsitz. Die Polizei fasste ihre Erkenntnisse in gebotener Geschwindigkeit zusammen, die Staatsanwaltschaft erhob ebenso rasch Anklage. Nach einer Woche in der Untersuchungshaft konnte der Angeklagte vor dem Strafrichter bereits sein Geständnis ablegen.

Scheibe zertreten, Mülleimer abgerissen und Polizisten beleidigt

Genau genommen war es nur ein halbes Geständnis. „Ich habe vor die Scheibe getreten“, so der 44-Jährige. „Aber die war doch schon kaputt.“ Der Tritt habe das aber kaum besser gemacht, stellte der Richter trocken fest. Und an das Wort „Affe“, mit dem der Angeklagte wenig nett einen Polizisten bedacht hatte, wollte sich der Angeklagte auch nicht recht erinnern. Er stritt es aber auch nicht ab.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestelle n.]

Das Motiv für den Tobsuchtsanfall, bei dem der 44-Jährige auch eine Mülltonne abgerissen und Müll auf die Gleise gestreut hatte, blieb im Dunkel. Der Angeklagte stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Der Verteidiger wies auf die prekäre Lebenssituation seines Mandanten hin, der seit Jahren auf der Straße lebe, um den Kontakt zu seinen Kindern kämpfe. „Wahrscheinlich hat er seinen ganzen Weltschmerz und die Wut über seine persönliche Lage mit der Aktion heraus gelassen“, mutmaßte der Anwalt.

Geldstrafe mit drei Euro Tagessatzhöhe

Der Strafrichter fällte angesichts der Gesamtumstände ein vergleichsweise mildes Urteil: Der Angeklagte muss eine Geldstrafe von 180 Euro (60 Tagessätze zu je drei Euro) an die Staatskasse zahlen. „Sie sollten gelegentlich mal bei der Staatsanwaltschaft nachfragen, wie es mit der Geldstrafe aussieht und sich dringend eine Postadresse zulegen“, riet der Richter. Anderenfalls drohe dem Obdachlosen möglicherweise ein Vollstreckungshaftbefehl.