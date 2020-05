Die Polizei Duisburg hielt das Fluchtauto der Diebe an.

Duisburg. Vier junge Männer haben in Duisburg-Homberg einen Zigarettenautomaten mit Gewalt aufgebrochen. Die Polizei hielt den Fluchtwagen an.

Mit einer Brechstange hat ein Quartett in Duisburg-Homberg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Laut Polizei beobachtete ein Zeuge am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr die Tat an der Jägerstraße und wählte den Notruf. Auf der Fahrt zum Tatort fiel den Einsatzkräften die waghalsige Fahrweise eines Autos auf. Sie hielten den Wagen an, die vier Insassen ergriffen sofort die Flucht.

Duisburg: 22-Jähriger stellt sich der Polizei

Einen 20-Jährigen konnten die Polizisten festhalten. Im Rahmen einer Fahndung stellte sich wenig später auch ein 22-Jähriger der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gehört auch er zu der Gruppe, die den Automaten aufbracht. Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.