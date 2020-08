Überfall Quartett überfällt junges Pärchen am Uettelsheimer See

Duisburg. Vier junge Männer haben ein junges Paar am Uettelsheimer See in Duisburg ausgeraubt und bedroht. Die Polizei fahndet nun nach ihnen.

Vier junge Männer haben am Mittwochabend am Uettelsheimer See in Homberg ein junges Pärchen ausgeraubt.

Laut Polizei hielten sich die Jugendlichen (14 und 17 Jahre) gegen 21 Uhr an einem Pavillon auf, als einer der Männer, der sich als „Murat“ vorstellte, nach einer Zigarette fragte.

Überfall in Duisburg-Homberg: Quartett droht Pärchen

Dann hielt ein Mitglied der Gruppe den 17-Jährigen an den Armen fest, während seiner Komplizen ihm das Handy aus der Hosentasche nahmen und seinen Rucksack durchstöberten. Mit dem Smartphone und weiteren persönlichen Gegenständen flüchtete das Quartett. Zuvor drohte es dem Paar aber noch: Es werden Folgen haben, sollten sie die Polizei alarmieren.

Die Ermittler fahnden nun allerdings nach den Tatverdächtigen: Der Beschreibung nach soll der Haupttäter etwa 18 bis 20 Jahre alt, muskulös und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er hat dunkles Haar und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein weißes Unterhemd eine goldene Halskette und weiß-rote Nike-Sportschuhe. Die Gruppe hatte einen kleinen Hund mit schwarz-weißem Fell bei sich.

Hinweise auf die Räuber nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.