Rapper Ali471: „Ich bin stolz, Duisburger zu sein“

Der Rapper Ali471 aus Duisburg ist ein Träumer, wie es auch seine Single „Wir träumen groß“ verrät. Dabei ist der Hype, den er gerade um seine Person erlebt, keine unrealistische Fantasie: Auf Youtube wurden seine Lieder mehr als 35 Millionen mal geklickt, seine Musik unterstützen Fußballstars wie Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang. Bei all der Aufmerksamkeit macht der 23-Jährige aus einer Sache keinen Hehl: „Ich bin stolz, Duisburger zu sein.“ Das zeigt schon sein Künstlername.

Sein Pseudonym ist eine Liebeserklärung an den Duisburger Norden. Egal ob Alt-Hamborn, Beeck oder Marxloh – die Postleitzahlen aller Stadtteile beginnen mit 471. „Ich bin in Hamborn geboren“, sagt Ali Talha Günes, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt. An Hamborn schätzt er den familiären Zusammenhalt, das Gefühl „jeder kennt jeden“ im Viertel und die Ehrlichkeit der Menschen.

Rapper Ali471: „Duisburg kann nicht jeder verstehen“

Dabei ist er überzeugt: „Duisburg kann nicht jeder verstehen.“ Er spricht auch offen über die Probleme im Bezirk, mit denen er schon in frühen Jahren konfrontiert war. Abschiebung und Kriminalität etwa. Über Wünsche, etwa teure Schuhe, habe er in der Kindheit Zuhause nie gesprochen. „Ich weiß, dass es mein Nachbar immer schöner hatte“, heißt es deshalb in einer seiner Textzeilen. „Als Kind musste ich ein Mann sein“, sagt er. „Sonst hättest du keine Chance gehabt.“

In der Single „Wir träumen groß“ geht es um die Ziele im Leben, die nie zu groß sein können. „Man darf niemals aufhören zu träumen“, sagt der Hamborner. Als Gastarbeiter kam sein Vater aus der Türkei nach Deutschland. Noch immer ist er Mitarbeiter bei Thyssenkrupp. Auch er habe groß geträumt: von einer guten Zukunft für die Familie. Mit seiner Musik möchte er seiner Familie etwas zurückgeben.

Ali471 aus Duisburg mit seinem Lied „Wir träumen groß“

Ali471 aus Duisburg: Single „Hadi Gel Gezelim“ millionenfach geklickt

Ali471 aus Duisburg. Der Rapper will mit seiner Musik ganz nach oben. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Schon als Kind hat Ali gerappt. Nach dem Fachabitur am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium hat er eine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement bei der Fluggesellschaft Turkish Airlines gemacht. Im vergangenen Jahr dann der Durchbruch mit der Musik.

In seinen Texten vermischt der 23-Jährige türkische mit deutschen Zeilen. Mit dem Lied „Hadi Gel Gezelim“ (Übersetzt: Komm, wir gehen spazieren) landet er im August 2019 einen Überraschungshit. Seit der Veröffentlichung wurde das Video zum Lied auf der Plattform Youtube schon 35 Millionen mal angesehen. Gerade die türkisch-deutsche Community unterstütze ihn. Alleine über den Musik-Streaming-Dienst Spotify hat er 500.000 Hörer monatlich in 79 Ländern.

Videodreh in der Türkei: Eine Segelyacht in Seenot

Dabei war der Dreh zur ersten Single so spontan wie chaotisch. Mit einer Crew von sechs Personen ging es in einer Nacht und Nebelaktion mit dem Flieger nach Bodrum in der Türkei. Gedreht werden sollte etwa auf einer Segelyacht. Mitten auf dem Meer vor der griechischen Insel Kos wurde es bedrohlich: „Das Boot ist untergegangen.“ Der Kapitän hatte einen Felsen touchiert. Rettungswesten haben an Bord gefehlt und rückblickend, ist sich der Rapper sicher, hätte die Situation auch anders ausgehen können. „Die Wasserschutzpolizei hat uns gerettet.“

Ali471 aus Duisburg mit seinem Lied „Hadi Gel Gezelim“

In den Videodreh hat der Hamborner sein gesamtes „Ersparnis reingeballert“. Mittlerweile kann er von der Musik gut leben. Seine Lieder veröffentlicht er im Eigenvertrieb, er habe keine Plattenfirma im Hintergrund. Zu bekannten Hip-Hop-Musikern wie Samra oder Capital Bra hat er ein gutes Verhältnis. Was noch in der Zukunft kommt und wer in Zukunft seine Unterstützer sind, „da halte ich mich bedeckt“, sagt er und grinst. Eines ist dabei aber klar: Er träumt groß.