Großbrand in Duisburg – Rauchwolke zieht übers Ruhrgebiet

Großeinsatz der Feuerwehr auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort: 100 Tonnen Altschrott stehen am Donnerstagmorgen (10.8.) in Flammen.

Duisburg. Großeinsatz der Feuerwehr auf der Schrottinsel in Duisburg: Im Hafen brennen Autos und Altmetall. Die riesige Rauchwolke ist weithin sichtbar.

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort: Auf dem Recyclinghof der Firma TSR Recycling sind am Donnerstagmorgen Schrottfahrzeuge in Brand geraten. Die riesige Rauchwolke ist auch in Oberhausen, Mülheim, Essen und am Niederrhein zu sehen. Wir berichten im Newsblog live aus Duisburg:

Riesige Rauchwolke zieht am Donnerstagmorgen von Duisburg Richtung Essen

Auf der Schrottinsel brennen 100 Tonnen Altmetall und Schrottfahrzeuge

Alarmierung um 7.30 Uhr – 150 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuerwehr: Geruchsbelästigung – aber keine Gefährdung für Bevölkerung

Rauchwolke in Duisburg – laut Feuerwehr keine Gefahr für Bevölkerung

10.26 Uhr: Der Qualm, der zwischendurch recht weiß war, wird wieder dunkler. Die Wolke dreht sich. Die Luft riecht verbrannt. Die Feuerwehr versucht mit Hilfe von großen Pumpen den Brand zu löschen. Über der Duisburger Innenstadt verteilt sich der zunehmend weiße Rauch am Ende der Säule – sieht inzwischen fast aus wie eine Schleierwolke. Die graue Rauchsäule darunter ist aber weiterhin auch in der City zu sehen.

10.10 Uhr: Andreas Wiemann, Regionalleiter Rhein-Ruhr der betroffenen Firma TSR Recycling erklärt: „Es brennt seit 7.30 Uhr ein Schrotthaufen.“ Welche Art von Schrott genau, dazu will Wiemann keine Angaben machen. Die Feuerwehr hatte von brennen Schrottfahrzeugen berichtet.

Laut TSR Recycling keine Verletzten auf der Schrottinsel

Eine Schadstoffbelastung sei noch nicht gemessen worden, so Wiemann. In der Frühschicht seien rund 20 Mitarbeiter auf dem Gelände gewesen. Verletzt wurde nach Angaben von Wiemann niemand.

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Feuer auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen am Donnerstag 10. August 2023. Metallbrände sind schwer zu löschen. Foto: Stefan Arend / Funke Foto Services Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

10.09 Uhr: Der Katastrophenschutz und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Krefeld fahren vor. Auch die Werksfeuerwehr von HKM ist im Einsatz.

10 Uhr: Nochmal zur Sicherheit: Nach Angaben der Behörden bestehe durch den Rauch keine Gefährdung der Bevölkerung. Die Feuerwehr führe an mehreren Stellen Schadstoffmessungen durch.

9.46 Uhr: Die Firma TSR Recycling lässt zurzeit niemanden aufs Gelände lässt. Nähere Informationen von der betroffenen Firma soll es gleich geben.

9.40 Uhr: Es qualmt immer noch heftig, der zunächst schwarze Rauch wird hellgrau. Zuletzt hatte es im August 2021 auf der Schrottinsel gebrannt.

9.15 Uhr: Die Stadt Duisburg informiert zum Großbrand – die Pressemitteilung im Wortlaut: „Die Feuerwehr Duisburg wurde heute gegen 7.30 Uhr über einen Brand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort informiert. Dort brennen Schrottfahrzeuge auf einem Recyclinghof.

Großeinsatz der Feuerwehr im Duisburger Hafen auf der Schrottinsel: 150 Feuerwehrleute sind auf dem Gelände der Firma TSR Recycling im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein / picture alliance/dpa

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits rund 100 Tonnen Altmetall und Schrottfahrzeuge in Vollbrand. Die Rauchwolke, die von diesem Brand ausgeht, zieht über das Duisburger Stadtgebiet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kann es zu Geruchsbelästigungen kommen.

Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht derzeit jedoch nicht. Die Feuerwehr nimmt an verschiedenen Örtlichkeiten Messungen vor. Insgesamt sind rund 150 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.“

Nutzer-Fotos von der Rauchwolke:

9 Uhr: Hier seht ihr in den Kommentare unter unserem Post, wie die Rauchwolke für Nutzer in Duisburg und um Umland aussieht:

8.40 Uhr: TSR Recycling hatte im April auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen eine innovative Aufbereitungsanlage für Metallschrott in Betrieb genommen. Jährlich 450.000 Tonnen werden darin aufbereitet zum Recyclingprodukt TSR40. Hier lest ihr Details zu der Anlage.

8.30 Uhr: Die Rauchwolke ist am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet weithin sichtbar. Von überall posten Nutzer Fotos in den sozialen Netzwerken – auch bei facebook.com/WAZDuisburg (siehe oben).

Rauchwolke in Duisburg – laut Nina-Warnapp keine Gefahr für Bevölkerung

8.15 Uhr: Die Rauchwolke, die von dem Brand in Duisburg Richtung Mülheim-Styrum zieht, ist laut Warn-App Nina ungefährlich. Eine Geruchsbelästigung sei aber möglich.

8.10 Uhr: „Die Einsatzkräfte machen sich gerade ein Bild vor Ort, wie das Feuer schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden kann“, sagt Firlus.

Feuer auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen. 100 Tonnen Altschrott stehen in Flammen. Foto: Duisburg STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

